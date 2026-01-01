Административният съд във Варна отсрочи за началото на следващата година делото за събарянето на трафопост в местността "Баба Алино" край, съобщиха от пресслужбата на съда.

Административният съд във Варна потвърди отстраняването от длъжност на началника на общинска дирекция

Съдът разгледа в открито съдебно заседание делото, което е образувано по жалба на „Форест Клуб Варна“ ООД и „Ларис Вега Пропъртис“ ЕООД срещу заповед на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Варна.

С оспорения административен акт е разпоредено премахването на строеж „Трафопост тип БКТП“ в местността. Жалбоподателите искат отмяна на заповедта като незаконосъобразна с мотив, че съоръжението не е завършено и не функционира.

В хода на производството са направени искания за назначаване на комплексна съдебно-строително-техническа и съдебно-електротехническа експертиза във връзка с изясняването на фактическото състояние и изграждането на съоръжението.

Варненският административен съд образува дело по жалба на собственик на сграда в „Баба Алино“

Делото бе отложено за средата на януари следващата година. В средата на юни от областна управа във Варна съобщиха, че РДНСК е констатирала наличие на три трафопоста на територията на местността Баба Алино край Варна.