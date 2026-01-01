Пожар, избухнал през нощта и продължил да бушува и днес, е унищожил голяма част от сградата на кметството в Намюр, столицата на белгийския регион Валония, съобщиха пожарникари, цитирани от Франс прес.

Около 30 пожарникари все още са на място, за да „овладеят останалите огнища, но вече няма опасност от разпространение на пожара“, заяви ръководителят на регионалната противопожарна служба в Намюр Пиер Бока пред белгийската телевизия Ер Те Бе Еф (RTBF).

Бока добави, че мащабният огън не е взел жертви. Само един пожарникар е получил леки наранявания по време на гасенето.

Причините за пожара все още не са известни. Огънят е избухнал в сградата, която е била в процес на ремонт, и е унищожил по-голямата част от помещенията на общинската администрация. Хиляди документи са изгорели при пожара, съобщи временно изпълняващата длъжността кмет Шарлот Базелер.

„По-голямата част от кметството е унищожена. Това е истинска трагедия“, написа във Фейсбук белгийският външен министър Максим Прево, който е родом от Намюр.