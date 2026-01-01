Рекордьорката по оцеляване в осмия сезон на „Игри на волята“ - Виктория, гостува на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Усмихнатата участничка разкрива непозната страна от себе си, като говори открито за любовния си живот, изневерите, ревността и отношенията с мъжа до себе си.

Виктория признава, че е изневерявала, и се изправя пред провокативния въпрос дали една жена може да обича двама мъже едновременно. Съжалява ли за постъпката си и би ли я повторила, ако можеше да върне времето назад? В разговора се появява и темата за близка нейна приятелка, която е флиртувала с половинката ѝ.

Пред Генерал Ръждавичка Виктория говори и за настоящия си партньор, с когото живее заедно, но когото пази далеч от публичното пространство. Защо крие мъжа до себе си, получавала ли е предложение за брак и готова ли е за следващата голяма стъпка в отношенията им?

Какво се крие зад усмивката на една от най-лъчезарните участнички в „Игри на волята“? Симона Ръждавичка провокира Виктория с въпроси за емоционалните ѝ бариери, страховете, самотата и трудностите да показва слабост пред останалите.

Бившата състезателка по спортно ориентиране разказва и за кариерата си, гордостта да представлява България и жертвите в името на спорта. Днес Виктория се занимава със счетоводство, а разговорът за професията ѝ преминава през темите за заплатите, личните финанси и ролята на парите в една връзка.

Виктория прави равносметка и на участието си в „Игри на волята“, коментира рекорда си по оцеляване, отношенията си с Иван и емоциите му към Жасмина. Успял ли е чаровникът на племената да очарова и нея, искрени ли са отношенията между Марио и Юлия и кой заслужава голямата победа?

Отговорите - в новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка!

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .