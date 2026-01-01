От пиенето й гореща за здравето на червата ни до "натрупването“ на тонове хранителни вещества в нея, ние винаги говорим за това как да извлечем максимума от пиенето на вода. Тя е златният стандарт, когато става въпрос за нашите нужди от хидратация . Но какво ще стане, ако имаше една – или няколко – напитки, които всъщност бяха по-хидратиращи? Възможно ли е това изобщо?

Не, това не е някаква вирусна тенденция, която се носи из социалните ни мрежи и която ще опровергаем. Оказва се, че някои напитки са подозрително по -хидратиращи от обикновената вода – и това е подкрепено от проучвания и експерти. Има само няколко неща, които трябва да имате предвид. Така че, ако искате да добавите разнообразие към ротацията си на напитки, помислете за следното, пише Vogue.

Колко хидратация ви е необходима

Хидратацията е от съществено значение за нашето здраве. "Човешкото тяло е съставено предимно от вода, което я прави от съществено значение за почти всяка телесна функция“, казва Кара Каш, регистриран диетолог и ръководител на отдела по хранене във Factor . Има много ползи от поддържането на хидратация, като например способността да поддържа енергия, да регулира телесната температура, да поддържа ставите подвижни и да позволява на тялото да изхвърля токсините и отпадъците.

Според клиниката Майо , възрастните се нуждаят от 11,5 до 15,5 чаши течности на ден. Но Каш казва, че точните ви нужди от течности зависят от много фактори, като възраст, здравословно състояние, ниво на активност и климата, в който живеете. Ако се опитвате да прецените състоянието си на хидратация, тя съветва да следите цвета на урината си и да обръщате внимание на ранните признаци на дехидратация, като умора и главоболие. Когато не се контролира, тя казва, че това може да доведе до по-сериозни симптоми, като намалена бъбречна функция, хроничен запек, суха кожа и изключителна умора.

Напитките, които са по-хидратиращи от водата

Изненадващо, има няколко напитки, които са по-хидратиращи от водата. "Пиенето на вода през целия ден не е най-добрият начин да останете правилно хидратирани“, казва сертифицираният спортен диетолог Роксана Ехсани , магистър, регистриран диетолог. "Микс от напитки и богати на вода храни, които осигуряват течности и естествени електролити, ще ви помогнат да се хидратирате най-добре.“

Така че напитките, за които е доказано, че са по-хидратиращи от водата, включват

Мляко

Да, млякото всъщност е по-хидратиращо от водата. Ехсани посочва няколко проучвания , които показват, че млякото е по-ефективно от водата или спортните напитки за хидратация заради естествените си електролити, въглехидрати и протеини. "Електролитите, въглехидратите и протеините в млечните продукти ще помогнат на тялото ви да задържа течности повече от вода“, казва тя. "И забавя скоростта на усвояване, като по този начин помага за хидратирането на тялото.“

Тя добавя, че изпиването на топла чаша мляко преди лягане не само може да ви помогне да се хидратирате след вечеря, но и да ви помогне да се успокоите и да заспите, което винаги е приятен допълнителен бонус.

Шоколадово мляко

Трябва ли да пием шоколадово мляко след пилатес? Може би. Ехсани също така посочва изследвания , които показват, че шоколадовото мляко може да помогне за хидратирането на тялото и дори да бъде идеален вариант след тренировки, когато се нуждаете от възстановяване на течности и хранителни вещества. "За разлика от водата сама по себе си, шоколадовото мляко естествено осигурява електролити, въглехидрати и висококачествен протеин, за да поддържа баланса на течностите и да попълва хранителните вещества, загубени чрез потта“, казва тя. "Идеалното съотношение въглехидрати към протеини три към едно също помага за възстановяване на мускулния гликоген и за възстановяване и възстановяване на мускулите, което ви помага да се възстановите по-бързо.“

100% портокалов сок

Ехсани обяснява, че 100% портокалов сок съдържа 90% вода и естествени електролити като калий. "Порция от 240 мл осигурява 10% от дневните ви нужди от калий (електролит, който поддържа водния баланс и не съдържа добавена захар)“, казва тя. Портокаловият сок съдържа и други хранителни вещества, които играят огромна роля в водния баланс и хидратацията, като магнезий , а в обогатените сортове - калций и витамин D.

И се оказва друга чудесна напитка след тренировка. Тя посочва проучвания , които показват, че 100% портокалов сок може да подпомогне хидратацията след тренировка, точно както водата и спортните напитки. "Това е освежаващ вариант, когато искате нещо с малко повече вкус“, казва тя.

Електролитни напитки

Това зависи от това колко сте активни. Каш казва, че електролитните напитки, съдържащи натрий и глюкоза, които работят заедно, за да увеличат абсорбцията на течности, са чудесен вариант, ако се нуждаете от допълнителна хидратация. Това е най-полезно за всяка високоинтензивна дейност, когато се нуждаете от по-бърза и по-ефективна хидратация, отколкото просто с обикновена вода.

И двамата експерти казват, че е добра идея да консумирате други напитки (и храни) в допълнение към водата, за да постигнете целите си за хидратация. Каш добавя, че всъщност консумираме около две чаши вода на ден само чрез храна, така че е добра идея да комбинирате някои хидратиращи храни. "Пресни плодове и зеленчуци, като краставици и диня, са особено чудесен вариант поради високото им съдържание на вода“, казва тя.

И дори напитки като чай и газирана вода могат да се броят за вашата дневна цел, казва Каш. Но водата все още е стандартът. "Обикновената вода остава най-добрият ежедневен избор“, казва тя.

"Гледайте ги като напитки, които да пиете заедно с вода“, казва Ехсани. "А не като заместител.“