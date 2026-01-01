Продължаваме да работим за медицинската евакуация на пострадалите в Марсилия българи, но, за да бъде извършена адекватно, е нужна информация от болницата, в която са настанени, каза във Варна министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

По думите ѝ френските лекари трябва да издадат документи дали сънародниците ни могат да бъдат транспортирани по въздух. Още снощи писмено сме изискали тази информация чрез генералното консулство на България в Лион и сме в готовност да бъде изпратен самолет, каза Ивкова.

Външното министерство не е било предварително уведомено за завръщането на Ива Михайлова у нас

Във Варна здравният министър бе гост на церемония по полагане на първа копка за изграждане на външен асансьор за транспортиране на пациенти в МБАЛ „Варна“, известна в града като Транспортна болница.

Преди това Ивкова е посетила специализираната онкоболница. Министърът каза , че е впечатлена от общинската лечебница. Оценката на министър Ивкова бе, че болницата е много добре поддържана. Ивкова каза, че за изключително кратко време – около половин година, там бе изграден бункер за нов линеен ускорител, който да подобри възможностите за диагностика и лечение на пациентите с онкологични заболявания.