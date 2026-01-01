Автобус на „Юнион Ивкони“ се обърна странично на пътя Кубрат – Завет заради усложнената зимна обстановка. Превозното средство вече е изправено и се движи след снегорин. Това съобщиха от областната администрация в Разград.

Всички хора от закъсалите автобуси в област Разград са евакуирани и към момента няма бедстващи по пътищата.

Зимна обстановка у нас: Затворени пътища, евакуирани шофьори и села без ток

По-рано от областната администрация съобщиха за няколко автобуса, закъсали заради усложнената зимна обстановка. Сред тях беше автобус на „Юнион Ивкони“, обърнал се странично на пътя Кубрат – Завет. Закъсали бяха и три автобуса с работници – единият превозвал пътуващи от завода на „Шишеджам“, от който бяха евакуирани осем души. Другите два бяха в районите на селата Савин и Горичево, община Кубрат.

През нощта екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) са евакуирали общо 15 души от закъсали превозни средства. В момента екип на пожарната отстранява паднало дърво в село Киченица.

Пътищата в областта са труднопроходими заради натрупалия сняг и силния вятър. Главният път Е-70 Русе – Разград остава затворен за всички видове автомобили. Затворен е и пътят Кубрат – Русе в участъка от село Беловец към Русе. Контролно-пропускателни пунктове на МВР ограничават движението в Цар Калоян и село Осенец, допълват от областната администрация.