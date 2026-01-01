Преди 20 години Джордан стъпва на музикалната сцена с глас, който не оставя съмнение в таланта му, но с мечта, в която малцина вярват. Днес, две десетилетия по-късно, той е на прага на едно от най-големите събития в кариерата си, след като разпродаде най-голямата зала в България за по-малко от 24 часа.

За трудния път до успеха разказва изпълнителят пред Мариян Станков – Мон Дьо в „Храма на историите“. „Много хора не вярваха, че аз имам качествата да стана звезда”, признава Джордан.

Зад сценичния успех обаче се крие история за пари, власт и жестоки правила в попфолк индустрията. Изпълнителят разказва, че не е разполагал със средствата, които е изкарвал, а понякога се е налагало да продава лични вещи, за да продължи да прави музика.

„Всичко, каквото изкарвах, ми го прибираха. Аз оставах без пари. Аз съм си продавал колата, за да мога да си финансирам следващата песен. И съм ходил с ръждясалия стар бус на баща ми на участие. Крил съм се. Напуснах държавата ни, защото нямах друг избор”, разказва той.

Джордан има и своя теория за успеха. Вярва, че Бог го е лишавал от голямата слава, докато не е достигнал необходимата зрялост, за да я понесе.

В интервюто двамата разговарят за тази негова вяра, за личните му прегрешения, за изневярата и за желанието му да стане баща. Разговорът предизвиква силни емоции и у мениджъра на певеца, който се разплаква. Той е сред малкото хора, станали свидетели на цялата история на Джордан.

Цялото интервю гледайте в YouTube канала „Храма на историите”.