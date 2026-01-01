Оранжев код за значителни валежи от сняг е обявен за неделя (29 ноември) в 16 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението важи за областите Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. Там се очакват значителни валежи от сняг и натрупване на снежна покривка, както и отрицателни максимални температури.

В областите Добрич, Варна и Бургас е издадено и предупреждение за силен и временно бурен североизточен вятър с пориви до 20-24 м/с. Вълнението на морето се очаква да бъде 4-5 бала, извън заливите - 5-6 бала.

НИМХ

За останалата част на страната е обявен жълт код за снеговалежи.

Според прогнозата за времето през нощта срещу неделя валежите ще продължат. В по-голямата част от Южна България дъждът ще премине в сняг. Обилни по количество ще са снеговалежите в Предбалкана и планинските райони, където ще се образува значителна снежна покривка, съобщиха от НИМХ.

Ще продължи да вали сняг, по-интензивно в Рило-Родопската област. От север снеговалежите постепенно ще отслабват, а след обяд в Дунавската равнина ще спират. В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи. Максималните температури за Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 4° и минус 2°, в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието - между 0° и 4°, за София - около минус 2°.

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