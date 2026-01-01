Столичната полиция задържа 21-годишен мъж за убийството на 48-годишния мъж, чието тяло беше открито тази сутрин на бул. „Шипченски проход“ в София. Задържаният е син на жертвата, потвърдиха от СДВР пред NOVA.

Младият мъж е арестуван малко преди 22:00 ч. на метростанция „Лъвов мост“.

Според данни от разследването най-вероятната причина за престъплението са неуредени сметки.

Припомняме, че сигнал за открито тяло беше подаден около 06:00 ч. сутринта. По първоначална информация 48-годишният мъж е бил с прободни рани, вероятно нанесени с нож. Тялото е намерено в близост до Първо районно управление и голям търговски център.

Пристигналият на място екип на Спешна помощ е констатирал смъртта му. Първоначално разследващите работеха по версията за престъпление от битов характер.