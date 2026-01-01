В очакване на първите снеговалежи за сезона и понижаването на температурите подготовката на автомобила за зимни условия става особено важна. Заснежените и заледени пътища, намалената видимост и ниските температури поставят на изпитание както техническата изправност на превозните средства, така и уменията на шофьорите.

Колко ще ни струва зимата на пътя? Гумите и акумулаторът вдигат сметката

Подготовката за зимата далеч не се изчерпва със смяната на гумите. Проверката на акумулатора, охладителната и спирачната система, светлините и чистачките може да предотврати редица проблеми на пътя и да намали риска от инциденти.

Зимните гуми – какво изисква законът

От 15 ноември до 1 март Законът за движението по пътищата изисква автомобилите да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Изискването е регламентирано в чл. 139, ал. 1, т. 4 от закона.



Макар законодателството да допуска използването и на други гуми при определени условия, специално предназначените за зимата осигуряват по-добро сцепление върху сняг и при ниски температури в сравнение с летните.



Освен дълбочината на протектора е важно да се проверят налягането, равномерното износване и наличието на пукнатини, деформации или други видими повреди.



С понижаването на температурите налягането в гумите също намалява. Измерването трябва да се извършва при студени гуми, като се спазват стойностите, препоръчани от производителя на автомобила.

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Акумулаторът е сред най-уязвимите компоненти през зимата

Ниските температури намаляват способността на акумулатора да отдава необходимата енергия, а стартирането на двигателя изисква повече мощност. Акумулатор, който през топлите месеци не е създавал проблеми, може да откаже именно при първите по-сериозни застудявания.



Затрудненото запалване и по-бавното въртене на стартера са сред предупредителните сигнали, които не бива да бъдат пренебрегвани.



Препоръчително е преди настъпването на зимата да се направи диагностика на акумулатора и зарядната система, както и да се провери състоянието на клемите.

Антифризът и охладителната система

Охладителната течност предпазва двигателя не само от прегряване, но и от замръзване при отрицателни температури.



Преди зимата е необходимо да се проверят нивото на антифриза, температурата му на замръзване и състоянието на охладителната система. Течове, напукани маркучи или недостатъчно количество охлаждаща течност могат да доведат до сериозни повреди.



При необходимост от доливане или подмяна трябва да се използва антифриз, който отговаря на спецификациите на производителя на автомобила. Не е препоръчително различни видове охлаждащи течности да се смесват, без да е установена тяхната съвместимост.



Проверката на нивото трябва да се извършва при студен двигател.

Зимна течност за чистачки и добра видимост



Лятната течност за чистачки трябва да бъде заменена със зимна, устойчива на очакваните отрицателни температури. Замръзването на течността може да направи системата за измиване на стъклата неизползваема и да повреди нейни компоненти.

След зареждането със зимна течност е добре системата да бъде задействана, за да достигне новата течност и до маркучите и дюзите.

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Перата на чистачките също трябва да бъдат проверени. Ако оставят ивици, не почистват равномерно или са напукани, е време да бъдат подменени.



Важно е да се провери и работата на отоплението, обдухването на предното стъкло и подгряването на задното стъкло, които са от съществено значение за видимостта през зимата.

Спирачки, фарове и светлинна сигнализация

Изправността на спирачната система е особено важна при движение по мокра, заснежена или заледена настилка, когато спирачният път се увеличава.



Необичайни шумове при спиране, вибрации, промяна в усещането при натискане на спирачния педал или отклоняване на автомобила встрани са основание за посещение в сервиз.

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Заради по-късата светла част на денонощието и честите мъгли през зимата трябва да бъдат проверени всички светлини – къси и дълги, стопове, габарити, мигачи и фарове за мъгла, ако автомобилът разполага с такива.



Фаровете и светлинните устройства трябва редовно да се почистват от натрупаните сняг, кал и сол.



Какво трябва да има в автомобила през зимата

Освен задължителното оборудване е препоръчително шофьорите да разполагат с допълнителни принадлежности, които могат да се окажат особено полезни при обилен снеговалеж, повреда или продължителен престой на пътя.



Сред тях са:

стъргалка за лед и четка за сняг;

вериги за сняг, съобразени с размера на гумите;

малка лопата;

кабели за подаване на стартов ток;

буксирно въже;

резервна зимна течност за чистачки;

фенерче;

топло одеяло, ръкавици и резервни дрехи;

питейна вода и пакетирана храна;

зарядно устройство за мобилен телефон.



Проверете също състоянието на резервната гума или комплекта за аварийно възстановяване на гумите, както и съдържанието на аптечката.



При по-дълго пътуване в зимни условия е препоръчително автомобилът да разполага с достатъчно гориво, а електромобилите – с достатъчен запас от заряд за евентуални забавяния по маршрута.



Не потегляйте със заснежен или заледен автомобил

Преди потегляне автомобилът трябва да бъде почистен от натрупаните сняг и лед. Това се отнася не само за предното стъкло, но и за страничните и задното стъкло, огледалата, фаровете, регистрационните номера, покрива и предния капак.



Снегът върху покрива може да се свлече върху предното стъкло при спиране или да създаде опасност за останалите участници в движението.



Не използвайте гореща вода за размразяване на стъклата, тъй като рязката температурна разлика може да доведе до напукването им. Не включвайте чистачките, докато перата им са замръзнали към стъклото.

Как да шофираме при сняг и поледица

Дори добре подготвеният автомобил не може да компенсира рисковото поведение на пътя. При зимни условия водачите трябва да намалят скоростта, да увеличат дистанцията и да избягват резките маневри, ускорявания и спирания.



Особено внимание е необходимо при преминаване по мостове, надлези, усойни участъци и пътища в близост до водоеми, където рискът от заледяване е по-голям.



Сред опасностите през зимата е т.нар. черен лед – тънък, почти незабележим слой лед върху пътната настилка, който може да изглежда като обикновен мокър асфалт.



Наличието на системи за електронен контрол на стабилността и задвижване на четирите колела не отменя необходимостта от съобразена скорост. Задвижването на четирите колела може да подпомогне потеглянето, но само по себе си не осигурява по-кратък спирачен път.

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Проверете пътната обстановка преди пътуване

Преди тръгване, особено извън населените места и през планинските проходи, шофьорите трябва да се информират за прогнозата за времето, актуалната пътна обстановка и въведените ограничения.



Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) от 27 ноември през почивните дни се очаква застудяване. В събота дъждът в Северна България и високите полета ще преминава в сняг, като се очаква образуване на снежна покривка. В неделя снеговалежи се очакват и в по-голямата част от Южна България.



При силен снеговалеж и усложнена пътна обстановка е разумно пътуванията, които не са наложителни, да бъдат отложени.

Навременната подготовка на автомобила е една от най-важните стъпки за безопасността през зимата. Техническата изправност, подходящите гуми и отговорното поведение зад волана могат да предотвратят както скъпоструващи повреди, така и сериозни пътни инциденти.