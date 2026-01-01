Столичната община даде начало на изпълнението на проекта „Подкрепа за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност на Столична община“, финансиран с 282 млн. евро безвъзмездна европейска помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. Откриващото събитие се проведе на метростанция „Арена“, където участниците се запознаха и с напредъка на строителството на бъдещата метростанция.

„Развитието на градския транспорт изисква дългосрочно мислене - такова, което излиза извън мандата на един кмет или на едно правителство, но поставя основите на качеството на живот в един град. За да го постигнем, не е достатъчно само да знаем накъде сме тръгнали - трябва да осигурим и необходимите средства. Затова партньорства като това, което насочва стотици милиони евро европейско финансиране към развитието на тази ключова система, са от изключителна важност“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

До средата на 2028 г. се очаква да бъде завършено строителството на седем нови метростанции в София. По настоящия проект ще бъдат финансирани доставките на 50 електробуса, като първите се очакват през второто тримесечие на 2027 г., и на 75 тролейбуса, чиито доставки трябва да започнат около септември същата година. Предвидена е и доставката на 16 нови метровлака до есента на 2028 г.

“Целта ни е до 2030 г. всички превозни средства от наземния градски транспорт да бъдат нископодови и климатизирани, а до 2040 г. общественият транспорт в София да бъде с нулеви емисии. Осигурените 282 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране са важна стъпка към постигането на тези цели“, допълни кметът.

Столична община

141 нови превозни средства и по-добри връзки между кварталите

„С този проект правим сериозна крачка към по-добре свързана транспортна мрежа и по-удобно пътуване в града. Предвидена е доставката на общо 141 нови превозни средства – 16 метровлака за линии 1, 2 и 4, 75 тролейбуса и 50 електробуса. Тролейбусите ще бъдат с батерии за автономно придвижване, което ще позволи разширяване на маршрутната мрежа и създаване на нови връзки между кварталите. Електробусите ще обслужват две нови рингови линии – № 71 между „Левски Г“ и „Гоце Делчев“ и № 75 между „Гео Милев“ и „Павлово““, посочи Иван Николов, заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“ и ръководител на проекта.

От общо 75 тролейбуса 40 ще бъдат съчленени, а 35 – единични. Новите превозни средства ще дадат възможност за разширяване на маршрутната мрежа и за по-добро обслужване на кварталите.

В проекта са включени и инвестиции в развитието на метрото – разширението на третата линия през кв. „Слатина“ и изграждането на метростанция до жп гара „Обеля“, с тунелна връзка към метродепо „Обеля“.

Подобряване на градската инфраструктура

В рамките на проекта са включени и инвестиции в градската инфраструктура, сред които вече изградените участъци на бул. „Тодор Каблешков“ между ул. „Луи Айер“ и бул. „Черни връх“ и на бул. „Рожен“ до Северната скоростна тангента. Финансирането ще покрие част от направените инвестиции в тези обекти.

Проектът се изпълнява в партньорство със „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД. Със средствата от европейското финансиране, в комбинация с дългосрочния инвестиционен заем на Столичната община, се цели до 2030 г. всички превозни средства от наземния градски транспорт да бъдат нископодови и климатизирани.

По данни от Информационната система за управление и наблюдение договорът на стойност 282 млн. евро е най-големият по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г., по който Столичната община е бенефициент, от първия програмен период 2007–2013 г. насам.