Над 40 минути закъснение на линейката за най-тежко ранения българин, изчезнали стюарди, влязла със закъснение полиция и нито един задържан – това са част от детайлите, които специалните пратеници на NOVA в Марсилия Ясен Деянов и Кирил Памуклийски разказаха в ефира на „Здравей, България” след нападението срещу привърженици на „Левски” на стадион „Велодром”.

По думите на двамата пратеници около 200-300 фенове на „Олимпик” са предприели организирана атака 8-10 минути преди началото на срещата, която е приключила едва във втората-третата минута на мача. Нападателите са носели прътове, железни тръби, колани, бухалки, бомбички, сигнални ракети, като се говори и за ножове, а един от тях дори е гонел българи с пожарогасител – първо пръскал с него, а след това удрял.

„Сякаш не сблъсъци, а по-скоро побой – дори можем да говорим и за тероризъм, вероятно можем да говорим и за опит за убийство, когато хора са изхвърляни по 5-6 метра надолу и падат на бетона”, заяви Ясен Деянов. Според него всичко е изглеждало системно подредено, а не хаотично: „Някой очевидно подаде знак, на спринт тръгнаха заедно, за 1-2 минути се изнесоха и след 1-2 минути почнаха наред да налагат по най-бруталния начин хора, които им се молеха”.

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Той описа и случай на мъж, паднал от единия балкон на долното ниво – около десетина метра надолу на бетона, след като е бил удрян и блъскан от френски привърженици, но за щастие, по думите му, човекът е добре. Деянов е станал свидетел и на видеокадри, на които мъж е прегърнал жена си, а двамата са налагани с колани и тръби.

Жертвите на атаката в основния сектор са били около 20–30, най-много 40 души с най-висока категория билети, част от официалната делегация на „Левски” – предимно хора на средна възраст, жени и деца. При опита си да избягат към гостуващия сектор те се оказали заклещени между клетката с феновете на „Левски”, които се опитвали да им подадат ръка и да ги изтеглят, и стотиците нападатели от Марсилия.

По-късно Ясен Деянов уточни, че под претекст да гарантира сигурността, френският клуб е съкратил билетите за „Левски” с 85% – от близо 3500 до едва 500, но въпреки това безопасността не е била осигурена.

40 минути на носилка за най-тежко ранения българин и липса на охрана

Кирил Памуклийски потвърди, че един от членовете на делегацията, пътувал с чартъра на отбора, е много тежко пострадал, с черепно-мозъчна травма, и остава в болница. „Показаха ни снимки от неговото състояние – в момента, в който ги видяхме тези снимки, направо бяхме шокирани”, каза той.

По думите му медицинската помощ на стадиона се е забавила драстично: „Най-тежко раненият човек от феновете на „Левски” – линейката го е закарала от стадиона към болницата с над 40 минути закъснение. Тоест той 40 минути е бил в тежко състояние там – в коридорите, на носилка”.

БГНЕС

Памуклийски посочи и липсата на адекватна охрана в секторите: „Охрана нямаше, това е големият проблем. Имаше стюарди – по двама-трима някъде, само че от това, което ни разказаха и феновете, които бяха потърпевши, когато феновете на Марсилия са тръгнали към тях, самите стюарди буквално са изчезнали от там”. Според двамата пратеници полицията е влязла на стадиона около 20 минути по-късно, а униформените в гостуващия сектор не са преминали от другата страна, за да спрат нападението.

Освен това Памуклийски отбеляза, че бързото придвижване на нападателите от сектора зад едната врата почти до другата врата не би било възможно, ако някой не им е отворил разделителните врати. „Още по-шокиращото е, че когато феновете на „Марсилия” се върнаха в своя сектор, имаше няколко човека, които ги чакаха и ги поздравяваха за това, което са направили – прегръщаха ги, стискаха си ръцете и се радваха”, добави той, като подчерта, че голяма част от нападателите дори не са били с маски и лицата им се виждат на камерите и снимките.

Ясен Деянов съобщи че все още няма нито един задържан, а във френската преса и в позицията на „Олимпик” случилото се се описва просто като „сблъсъци”, без да се споменават агресия и насилие.

Хайки от предната вечер и шофьори, издали хотелите

Пратениците на NOVA разкриха, че напрежението е започнало още предната вечер, когато в града е имало трима пострадали българи, двама от които са били приети в болница. По разкази на фенове привърженици на „Олимпик” са правели хайки в града и дори са викали „Само Левски”, за да провокират отговор и да разпознаят българите.

Кирил Памуклийски разказа и как нападателите са стигали до хотелите на българските привърженици: „Феновете се придвижват от хотел до едно място най-често с Uber в Марсилия и се оказва, че част от шофьорите на тези коли са пуснали локацията на хотелите на феновете на „Левски” в групи на „Марсилия”. И по този начин са ги били открили”. Ясен Деянов допълни, че по данни на пострадали фенове в атаката са участвали и гръцки привърженици на АЕК (Атина), пътували организирано от Италия към Марсилия след мач на тима им в Шампионската лига.

Какво се случи на полувремето и след мача

По информация на пратениците на полувремето е имало среща между ръководството на „Левски”, полицията и португалския делегат на УЕФА. Полицията и делегатът са преценили, че е по-добре мачът да продължи, тъй като са се опасявали, че прекратяване може да доведе до още по-големи безредици и нахлуване на фенове на „Марсилия” на терена. По думите на Ясен Деянов играчите на „Левски” са видели побоищата още по време на химна, но срещата дори не е била отложена, а делегатът казал пред ръководството на „сините”, че „не е видял нищо”.

След края на двубоя привържениците на „Левски” са били задържани около два часа в гостуващия сектор, докато домакините се разотидат, след което полицията е осигурила кордон, за да ги изведе от града или до хотелите им. По данни на екипа на NOVA след края на мача не е имало нови инциденти.

„Ужас. Няма сблъсъци – имаше едни хора, които отидоха и пребиха други хора. В случая просто беше побой”, обобщи Кирил Памуклийски.

11 пострадали българи в Марсилия, консулството в Лион призова за сигнал при тежко ранен сънародник

Единадесет български граждани са пострадали при инцидентите на стадиона в Марсилия по време на мача между „Олимпик” (Марсилия) и „Левски”, но към момента няма информация за наш сънародник, който да остава в болница. Това съобщи в ефира на „Здравей, България” по NOVA генералният консул на България в Лион Надя Ванева.

„Това, което знаем към момента, е, че са пострадали 11 български граждани, като на шест от тях е оказано съдействие на място и медицинска помощ още на стадиона, а други петима са били откарани в различни болнични заведения на територията на Марсилия. Към момента имаме информация, че в болница няма нито един български гражданин. Пак казваме – към момента”, заяви Ванева.

На въпрос за информацията на NOVA за тежко пострадал българин във Франция, генералният консул уточни, че такъв сигнал в дипломатическата мисия не е получаван. „Появява се такава информация, но при нас сигнал не е постъпил. Всеки един сигнал се записва – търсят ни както български граждани, които са на място в Марсилия, така и техни близки от България. Всеки един сигнал е бил проверен, нямаме информация за тежко пострадал. Ако някой разполага, моля да се свърже с нас и да ни информира”, призова тя.

Постоянна връзка с пострадалите

Надя Ванева подчерта, че консулството е в непрекъснат контакт с българите, потърсили помощ през нощта. „В постоянен контакт цяла нощ сме с български граждани, които са потърсили нашето съдействие. Лично аз съм разговаряла с всеки един – къде се намира, какво се е случило, какъв вид транспорт предвижда, за да напусне територията на страната. Абсолютно един по един случаите са следени лично от мен и в личен контакт със съответния гражданин”, каза тя.

Няма официална информация за задържани българи

По думите на генералния консул няма данни за задържани наши сънародници за безредиците. „Официално от френската полиция отпреди около час няма задържани български граждани. Снощи късно получихме информация от български граждани, които се свързаха с нас, които знаят за задържани, но официална информация нямаме”, обясни Ванева.

Тя разказа за един случай на задържан българин, който обаче е бил по административен ред. „Имахме информация за български гражданин, който е задържан, но това е административна мярка заради това, че е бил в нетрезво състояние. Група от 19 човека, които се свързаха с нас, бяха на място в полицейското управление, оказахме логистично съдействие с превод с френските полицаи на място и българският гражданин беше освободен и групата би трябвало вече да пътува за България”, посочи консулът.

Позицията към френските власти

Ванева припомни, че въпросът вече е поставен и на най-високо ниво, след като премиерът Румен Радев е разговарял с френския президент Еманюел Макрон, и изрази очакванията на българските власти за пълно разследване.

„Особено тревожни са обстоятелствата, при които български граждани са подложени на нападения, и то на територията на спортно съоръжение, където сигурността на всички присъстващи следва да бъде гарантирана. Очакваме от компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около случилото се, да се установят отговорните лица и да се предприемат необходимите действия в съответствие със закона”, заяви Надя Ванева.

„Феновете на „Олимпик“ (Марсилия) извършиха терористимен акт. УЕФА трябва да се намеси. Този отбор няма място в европейските турнири“, заяви Тодор Батков в ефира на „Здравей, България“ относно нападението над привърженици на „Левски“ във Франция.

По думите му атаката е станала минути преди началото на мача, когато група привърженици на френския отбор са нахлули при българските фенове и са започнали да ги нападат.

„В следващия момент стюардите около нас изчезнаха и се появиха хора с дървени, метални прътове, ножове, пожарогасители и започнаха масово да нападат, който видят“, разказа Батков.

Той посочи, че част от групата е успяла да се укрие във VIP ложа, но други привърженици са пострадали сериозно. По негов разказ има тежко ранени, сред които и човек, паднал от горна на долна тераса на стадиона, след като преди това е бил заплашван с нож.

„Има бити жени. Атаката беше около 4-5 минути. След това сами се оттеглиха обратно“, разказа още Батков, като определи случилото се като организирана атака.

По думите му сред пътуващите с делегацията има жени, деца и близки на футболистите. Той твърди, че нападението е било извършено без предварителна провокация от страна на българските привърженици.

Батков разказа и за проблеми с организацията от страна на домакините, като посочи, че още предишната вечер хотелът, в който са били настанени част от българите, е бил атакуван, а двама души са пострадали. При нападението имало счупени витрини и намеса на полицията.

Според него реакцията на домакините по време на атаката на стадиона е била неадекватна. Той изрази разочарование и от реакцията на ръководството на „Левски“, както и от факта, че мачът е бил проведен и завършил по обичайния начин въпреки случилото се.

„За мен не е нормално мачът изобщо да започне и не е нормално мачът да завърши“, коментира още Батков.