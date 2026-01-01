Силен вятър, интензивни валежи и вълни с височина над 4 метра се очакват по крайбрежието на община Царево в периода от 28 до 30 ноември, предупредиха от Общината.

В събота, 28 ноември, дъждът на моменти ще бъде интензивен, а североизточният вятър постепенно ще се усилва. Най-неблагоприятни метеорологични условия се очакват от събота вечер до неделя сутрин.

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В неделя, 29 ноември, морето ще остане бурно през целия ден. В ранните сутрешни часове значимата височина на вълните може да достигне: 3,7 метра край Царево, 4 метра край Ахтопол, 4,3 метра край Синеморец.

В понеделник, 30 ноември, времето ще остане студено и ветровито, като във вътрешността на Странджа са възможни превалявания от мокър сняг.

От Община Царево призовават жителите и гостите да бъдат внимателни и да избягват вълноломите, откритите кейове и скалистите участъци по крайбрежието.