Пожар избухна в руската петролна рафинерия "Славянск ЕКО" в Краснодарския край след удар на украински дрон, който нанесе сериозни щети на съоръжението и предизвика разлив на петрол, съобщиха днес от едноименната компания оператор в приложението за съобщения Макс, предаде Ройтерс.

Компанията посочи, че атаката е станала по време на спиране за ремонт на съоръжението след подобен удар с дрон през септември.

В резултат на днешния удар са пострадали четирима души, двама от които са настанени в болница.

Украйна засили атаките си срещу руски рафинерии от края на миналия месец след провала на енергийното примирие между Москва и Киев, обявено от американския президент Доналд Тръмп в средата на октомври, посочва Ройтерс.

Според оценки на два източника от промишления сектор украинските атаки с дронове са намалили общия обем на производството на руските петролни рафинерии с 45 процента от края на миналия месец.

Компанията "Славянск ЕКО" заяви, че при украинския удар е повредена инсталацията за атмосферна дестилация на петрола, наред с други производствени и складови мощности.