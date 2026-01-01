Районната прокуратура в Плевен започна разследване за предполагаемо изтезание на непълнолетно лице във възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“ в село Подем. Това съобщиха от държавното обвинение.

Според информацията разследваното деяние е извършено на 25 ноември 2026 г., а досъдебното производство е образувано два дни по-късно – на 27 ноември.

Разследването се води за изтезание на непълнолетно лице, намиращо се под чужди грижи или възпитание. Досъдебното производство е образувано по неотложност, като първото действие по разследването е било разпит на свидетел.

В хода на предприетите процесуално-следствени действия е извършен оглед на местопроизшествието и са иззети предмети, които имат отношение към случая.

Освидетелствани са две непълнолетни лица и са назначени медицински експертизи, които трябва да подпомогнат изясняването на обстоятелствата около предполагаемото насилие.

От прокуратурата уточняват, че непълнолетните са настанени във възпитателното училище-интернат със съдебни решения като възпитателна мярка съгласно Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

По случая ще бъдат ангажирани всички компетентни институции, съобщават още от държавното обвинение.

Разследването се провежда от разследващ полицай при Районното управление в Долна Митрополия под надзора на Районната прокуратура в Плевен.

Работата по случая продължава, като основната цел е да бъдат установени точните обстоятелства около случилото се и лицата, отговорни за предполагаемото престъпление.