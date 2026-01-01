Предвид сериозността на инцидентитите, които се случиха вчера вечер, и напълно разбираемата емоция, която провокираха в България, исках да разговарям с вас директно. Това заяви посланикът на Франция у нас Мари Дюмулен.

„На първо място бих искала да осъдя с най-голяма строгост насилието, което беше проявено по време на мача на Лига Европа, срещу феновете на ФК „Левски-София“. Изразяваме пълна солидарност и съчувствие с пострадалите и ранените, както и към онези, към които спешните екипи оказаха помощ на място, и към по-сериозните случаи. Пожелаваме им пълно възстановяване“, каза тя.

По думите ѝ още вчера френските власти са осъдили по най-строгия начин нападението срещу българските фенове. Тя припомни, че премиерът Румен Радев е провел разговор с президента на Франция, в който Макрон уверява, че актовете на насилие срещу българските запалянковци няма да останат ненаказани. „Освен това днес е изказа френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес, за да осъди строго проявеното насилие и да призове да се осветлят обстоятелствата около това нападение“, добави още посланикът.

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Прокуратурата на Марсилия отвори днес две съдебни производства, които трябва да осветлят обстоятелствата около последните събития и да се подведат под отговорност извършителите. „Наисилието и омразата - независимо от тяхното естество, нямат място на нашите стадиони - било то във Франция и цяла Европа“, категорична бе Дюмулен.

„Франция и България са народи приятели. Освен това те са и солидни партньори. Оставам убедена, че заедно ще намерим начин да се справим и да преодолеем тези драматични събития“, заключи тя.

Посланикът обясни, че на този етап няма информация дали самоличността на нападателите е установена. Също така отбеляза, че всички доказателства ще бъдат предоставени на френското правосъдие.

„Този мач беше класифициран като потенциално труден. Но при положение, че няма предишни прецеденти със сблъсъци между двата клуба, нямаше причина да се смята, че ще се стигне до такова нападение”, обясни Дюмулен. Тя отбеляза, че въпреки това са били осигурени всички необходими мерки за охрана.

Припомняме, че единадесет български граждани са пострадали в четвъртък вечер, когато фенове на френския „Олимпик” (Марсилия) нападнаха български привърженици на „Левски” по време на двубоя между двата отбора от Лига Европа на стадион „Велодром”.

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Нападението над български футболни привърженици предизвика реакции сред представители на различни политически сили. От опозицията отправиха критики към премиера Румен Радев заради благодарностите му към френския президент Еманюел Макрон.

В публикация във Фейсбук от снощи Румен Радев съобщи, че е разговарял с Макрон за нападението срещу българските граждани преди мача на ПФК „Левски“ в Марсилия. „Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа“, написа премиерът.

Той благодари на френския президент за личната му ангажираност със случая. "Благодаря на президента Макрон за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност, написа снощи Радев