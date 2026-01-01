Екипи на полицията в Турция задържаха в Одрин мъж, издирван по съдебни дела, водени в Хатай, град в Южна Турция, с влязла в сила присъда от 77 години и осем месеца лишаване от свобода, съобщи информационният сайт „Хаберлер“

Издирваният с инициали Й.З. (Ö.Z.) е бил осъден по 211 отделни преписки и се е укривал от правосъдието близо три години, като му била наложена и съдебна глоба в размер на 150 980 турски лири (2700 евро).

По данни от операцията, проведена под ръководството на дирекцията на полицията в Хатай, той е бил търсен за измама чрез използване на информационни системи на банки или кредитни институции като средство за извършване на престъпленията. Разследващите са установили, че той се намира на адрес в град Одрин.

За да осъществят задържането, полицейските служители са приложили нестандартна тактика, отбелязва изданието. Служител, дегизиран като куриер с каска на главата, изпълняващ поръчка за храна, е отишъл до вратата на жилището, в което се е укривал заподозреният.

От полицията в Хатай уточняват, че заловеният беглец е изправен пред съд, постановил мярка за неотклонение задържане под стража, и е отведен в затвора.