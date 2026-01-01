87 училища в София вече са заявили желание да участват в инициативата за безплатни прожекции на документалния филм за Чернобил „Хроники за неудобната истина“. Само за две седмици близо една трета от училищата в столицата са откликнали на предложението учениците да гледат филма и да обсъдят темите за истината, отговорността и последствията от мълчанието.

Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook.

Той коментира и твърденията на Иван Таков, като заяви, че те не отговарят на истината. По думите му самият той е гледал филма заедно с пълна зала ученици от София – първите, получили възможност да го видят безплатно.

„След тази прожекция съм още по-мотивиран филмът да стигне до всяко училище в града“, посочва Терзиев.

Според кмета е важно младите хора да разбират какво се случва с едно общество, когато политически удобната версия на реалността се поставя над самата истина. Той подчертава значението на правото на информация и свободата да се задават въпроси.

„Един от големите уроци на Чернобил е универсален – никой проблем не може да бъде решен с недомлъвки, с тайни или, още по-лошо, с лъжи“, пише Терзиев.

По думите му премълчаването се ражда от страх и води до още страх, мълчание и примирение. Той отбелязва, че всяко поколение има своите неудобни истини, а колкото по-дълго се отлага честният разговор за тях, толкова по-малко възможности за решение остават за следващите.

Кметът прави паралел и с управлението на София, като посочва, че независимо дали става дума за „Топлофикация“, транспорта, отпадъците или инфраструктурата, гражданите трябва да получават пълна информация за проблемите и възможните им решения.

„Как се е стигнало до проблемите, какви са възможните решения, какво се изисква от всяка институция и колко време ще отнеме“, посочва той.

Терзиев допълва, че поемането на отговорност не означава да се направи невъзможното, а да се положат всички възможни усилия според конкретната ситуация и да се говори честно за ограниченията.

„Ако искаме децата ни да израснат в общество, в което честността е ценност, трябва да им покажем, че тя е принцип, по който самите ние живеем и управляваме“, заявява кметът.

В края на публикацията си той благодари на създателите на филма и на всички 87 училища, които са заявили желание да се включат в инициативата.