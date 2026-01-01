Опозицията в парламента разкритикува приетите на 26 ноември промени в данъчните закони, като обвини управляващите в нарушаване на предизборните обещания да не повишават данъците. Сред основните критики са увеличаването на данъчната тежест и на размера на глобите, чиито досегашни стойности в левове вече са определени в същия размер в евро, което на практика води до почти двойното им увеличение. От опозицията предупредиха за риск от задълбочаване на инфлацията и обедняване на населението.

Изводът е прогресивно вдигане на данъците, прогресивна инфлация, прогресивно обедняване на българите, каза Бойко Борисов

„Всичко прогресивно нарасна, изводът е прогресивно вдигане на данъците, прогресивна инфлация, прогресивно обедняване на българите“, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Според Борисов едно се говори в България, а друго се прави в Брюксел. Цялата предизборна кампания мина как няма да вдигат данъци, само че толкова много данъци вдигнаха, че трябва да се подсеща, допълни той.

„Най-много ме е яд, че взеха парите за църквите и джамиите, където ние десетилетия наред се опитваме да ги вдигнем, защото религиозните хора са добри хора. Затова ние им дадохме и заплати като на учители, сега им се намаляват заплатите“, каза лидерът на ГЕРБ. Не можахме да спасим ракията, оставиха всички възможности да тормозят хората, допълни той.

Борисов разкритикува и увеличаването на размера на глобите. „Глобите, както си бяха в левове, сега станаха в евро – ако са били 500 лева, сега станаха 500 евро. След това правителството пита защо търговците от левове минали в евро – защото Гълъба така долетял, така казал“, коментира той. Според Борисов ще се стигне до източване на средства през различни фирми и прехвърлянето им в чужбина, а държавата няма да събере нищо.

БТА

Срещу увеличаването на глобите се обявиха и от „Демократична България“, откъдето призоваха президента Илияна Йотова да не бърза с обнародването на законите, предвиждащи по-високи санкции.

Ще изпратим писмо до президента с аргументи защо този тип вдигане на глоби, без оценка и без разчети, просто така на око, е абсолютно безобразие и противоречи на законодателния процес, заяви съпредседателят на „Да, България“ и заместник-председател на парламентарната група на „Демократична България“ Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на парламента.

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„Ако президентът все пак продължи да действа заедно с нейното мнозинство, ще се обърнем и към Конституционния съд“, заяви Божанов.

БТА

Той посочи, че редица данъчни закони предвиждат нови данъци, като например върху ваучерите, както и повишаване на данъчни ставки, което е в разрез с предизборните обещания на „Прогресивна България“, че данъци няма да бъдат увеличавани.

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„Вчера започна и днес ще продължи удвояването на глобите във всички данъчни закони. Ние се противопоставихме остро и имахме предложения те да бъдат превалутирани, а не удвоени“, обясни Божанов. По думите му управляващите са отхвърлили тези предложения и са нарушили принципа в Закона за еврото, според който сумите в левове трябва да бъдат преизчислени по официалния курс.

„Не получихме обяснение защо глоба от 500 лева става 500 евро. Управляващото мнозинство каза, че няма да ги налага в пълен размер, което е нелепо“, добави той.

На 26 ноември Народното събрание прие на второ четене промени в законите за данъците върху доходите на физическите лица, за корпоративното подоходно облагане, за местните данъци и такси и за акцизите и данъчните складове.

Цончо Ганев от "Възраждане": Вдига се поголовно абсолютно всичко

Относно промените в данъчните закони, Цончо Ганев от "Възраждане" коментира, че се вдига поголовно абсолютно всичко. Той посочи, че не се вдигат данъците като проценти, но се вдига данъчната основа. Когато не вдигате данък "имот", обаче вдигате данъчната оценка с 30% само от 1 януари, това означава, че автоматично ви се вдига данъкът с 30%, отбеляза Ганев. Когато ви кажат, че ще вдигнат ваучерите за храна, звучи много хубаво, ама не ви казват, че ще ги обложат със 7% данък, коментира още той. Той добави, че управляващите казват, че няма да вдигат данъците за физически или за юридически лица, но в същото време вдигат минималните осигурителни прагове. Според Ганев не се спазва едно от основните обещания на премиера Румен Радев, че под никаква форма няма да бъдат вдигани данъци. Първите неща, които в неговия самостоятелен бюджет има, е поголовно вдигане на данъците, добави депутатът.