Парламентът окончателно прие увеличение с 30% на данъчните оценки на имотите от 2027 г., както и 23% намаление на данъка при покупка на единствено жилище от млади семейства с поне едно дете, при условие че съпрузите са под 30-годишна възраст.

Депутатите гласуваха на второ четене промените в Закона за местните данъци и такси, които предвиждат поетапна актуализация на базисните данъчни стойности, използвани при определяне на данъчната оценка за недвижимите имоти в три поредни години, като за 2027 г. да бъдат с 30 на сто по-високи, а през 2028 и 2029 г. – с по 35 на сто. От промяната ще бъдат обхванати сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

От опозицията възразиха, че промените повишават данъчната тежест за българските граждани, защото увеличението на данъчната оценка води до увеличаване на данъка върху сградите, данъка по придобиване на имоти и данъка върху наследството на имоти.

Единодушно със 167 гласа "за" депутатите приеха с 23% намаление на данъка за придобиване на недвижим имот от младо семейство с деца. Предложението беше направено от Владислав Панев от "Демократична България"(ДБ), който обясни, че с намалението от 23% данъкът за придобиване на недвижим имот ще остане такъв, какъвто е бил досега, въпреки увеличението на данъчната оценка. Финалната редакция на текста беше прочетена в пленарната зала след консултация с Министерсвото на финансите.

Председателят на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов ("Прогресивна България") коментира, че това е предложение, което "Прогресивна България" ще подкрепи, защото е смислено и не струва много на фиска.

За имот, който е единствено жилище, данъкът при възмездно придобиване на имущество се дължи с 23 на сто намаление, когато са изпълнени едновременно няколко условия – лицата да имат сключен граждански брак, да са родители на поне едно дете, да не са навършили 30-годишна възраст към датата на възмездното придобиване, придобитото жилище да е единствено за данъчно задължените лица, основата за определяне на данъка да не е по-висока от 300 хиляди евро включително и лицата да нямат непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Данъчното облекчение ще се ползва след проверка на условията от нотариуса, гласят приетите текстове.

Отхвърлено беше предложението на Мартин Димитров (ДБ) данъкът за имот, който е основно жилище на самостоятелно живеещо лице, получаващо пенсия, или на лице със средномесечен доход под линията на бедност за предходните 12 месеца, да се дължи със 75 на сто намаление. Не бяха приети и предложенията му размерите на глобите и имуществените санкции по закона да се превалутират по официалния курс 1,95583 лева за 1 евро вместо стойността да се запазва, а валутата да се заменя от лева в евро.