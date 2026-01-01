Властите в западната сръбска община Байина-Баща предлагат 30% отстъпка от наема за използване на обществени площи на предприемачи и търговци, чиито табели са изписани на кирилица. Това съобщава сръбският вестник „Телеграф“.

Инициативата за тази мярка, която според общинските съветници има за цел да защити и насърчи използването и запазването на кирилицата, е представена днес в общинския съвет на Байина-Баща.

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Предложението е част от дългогодишната политика на община Байина-Баща за насърчаване на употребата на кирилица. През 2019 г. общинският съвет прие декларация за защита и съхраняване на кирилицата, след което в града бяха създадени фестивалът „Кирилично наследство“ и Парк на кирилицата, а през февруари 2026 г. край манастира Рача бе открит Музей на кирилицата.

Инициативата е в съответствие и с приетия през 2021 г. "Закон за употребата на сръбския език в обществения живот и защитата и съхраняването на кирилското писмо" по инициатива на вече бившия сръбски президент Александър Вучич.

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През лятото на 2021 г. Вучич и тогавашният президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик се договориха парламентите на Сърбия и на босненската Република Сръбска да приемат закони за защита на сръбския език и на кирилицата в един и същи ден - 15 септември, който бе обявен за Ден на сръбското единство, свобода и националното знаме.