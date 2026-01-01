Половината от хазартните компании, работещи в България, отчитат спад в обема на дейността си през 2026 г., а две трети биха ограничили планираните си инвестиции за 2027 г. Поводът са предлаганите законодателни промени, ограничаващи дейността им, и забраната на рекламата на хазарта. Данните бяха обявени от Ангел Ирибозов, председател на Управителния съвет на Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ).

През 2025 г. приходите в държавния бюджет от сектора са в размер на 526 млн. лева, като се отчита ръст от 4,6% спрямо предходната година, а за първите девет месеца на 2026 г. постъпленията възлизат на близо 225 млн. евро.

Списъкът на НАП с нелицензирани интернет страници вече надхвърля 10 000, стана още ясно от данните. Председателят на АИИБ посочи необходимостта от ефективен контрол и сътрудничество между институциите и бизнеса, като открои и потенциала на България като международен център за разработка и производство на игрално оборудване, софтуер и технологии.

Дискусиите за бъдещето на сектора се провеждат на фона на одобрените от Министерския съвет промени в Закона за хазарта, които предвиждат почти пълна забрана на хазартната реклама. Спонсорството на спортни клубове и федерации остава като изключение, с възможност за използване единствено на регистрираната търговска марка. Законопроектът предвижда и забрана за комуникиране на спонсорството в телевизионни и онлайн медии.

„Регулирането на хазартната реклама само по себе си не е негативна мярка, но е необходимо всяко законодателно решение да бъде внимателно обмислено, практически приложимо и съобразено с реалните последици за пазара и потребителите“, отбеляза по време на форума адвокат Миглена Димитрова.

Тя обърна особено внимание на необходимостта от ясно разграничение между лицензирания и нелегалния сектор. По думите ѝ усилията на държавата трябва да бъдат насочени към по-ефективен контрол и активно противодействие на нелицензираните оператори, като същевременно се създадат условия за конструктивен диалог с компаниите, които осъществяват дейността си в рамките на закона.

Според Димитрова ефективността на регулацията се измерва не само с разписаните законодателни текстове, но и с тяхната приложимост и способност да постигат заложените обществени цели. Балансът, разумният подход и задълбочената оценка на предлаганите решения остават ключови за развитието на сектора.

Необходимостта от по-задълбочен анализ на икономическите и социалните последици от предлаганите регулаторни мерки постави във фокуса на своето изказване Александър Попов. Той предупреди за рисковете от популистки подход при вземането на законодателни решения, който не отчита в достатъчна степен отражението им върху икономиката, заетостта и инвестиционната среда.

„От моя опит мога да заявя, че промените от 2024 г. доведоха до огромно объркване“, отбеляза Попов.

Той обърна специално внимание и на технологичните измерения на игралната индустрия, като посочи, че докато България полага усилия за създаването на благоприятна среда за развитие на IT сектора, необмислените регулаторни ограничения могат да засегнат значителна част от този технологичен сегмент и да доведат до изнасяне на работна сила извън страната.

Международният опит и последиците за инвестициите в спорта

Предлаганите регулаторни промени през призмата на международния опит разгледа Кирино Манчини, който наблегна на взаимовръзката между игралната индустрия, спорта и медиите, както и на негативните последици от въвеждането на твърде рестриктивни мерки в редица европейски държави.

Като конкретен пример международният експерт посочи Италия, където по представените от него данни забраната на спонсорствата от бетинг компании е довела до загуби за спортния сектор в размер на 200 млн. евро.

Според него международният опит следва да бъде внимателно анализиран при формулирането на националните регулаторни политики, така че планираните мерки да не отслабят позициите на лицензирания сектор за сметка на нелегалния пазар.

На тазгодишното издание на Eastern European Gaming Summit (EEGS) в София беше представен и примерът на съседна Гърция, където спонсорството и неговото комуникиране не са забранени.

Компанията Superbet обяви намеренията си да инвестира около 500 млн. евро в Гърция за периода 2026–2032 г. в спонсорства, маркетинг, технологии и персонал. Стойността само на подписаните договори за спортно спонсорство възлиза на около 100 млн. евро за четири години, а договорът с баскетболния клуб „Олимпиакос“, в който играе Александър Везенков, е за около 43 млн. евро до 2033 г.

По време на дискусията беше откроено значението на спортното спонсорство не само като маркетингов инструмент, но и като форма на корпоративна социална отговорност и механизъм за подпомагане на развитието на спорта.

Обществените измерения на приноса на игралната индустрия бяха разгледани и през призмата на едно от направленията, в които секторът традиционно инвестира – българския спорт.

Константин Папазов коментира значението на партньорствата между игралната индустрия и спортните организации, като предупреди за потенциалните последици от законодателни решения, които не отчитат реалностите при финансирането и развитието на спорта в страната.

„Българският спорт съществува благодарение на бетинг компаниите“, категоричен беше Папазов.

Ограниченията могат да засегнат и медиите, технологичните компании и спортните школи

Сред основните акценти в дискусията за спортното спонсорство беше неговото икономическо значение, което надхвърля отношенията между спортните клубове и хазартните оператори.

В тази система участват медиите, носителите на телевизионни и дигитални права, технологичните компании, рекламните агенции, спортните лиги, федерациите и детско-юношеските школи. Средствата от спонсорските договори се разпределят по цялата верига, а инвестициите в инфраструктура и развитие на спорта се планират години напред.

Според участниците в дискусията ограничаването на възможностите за комуникиране на спонсорските партньорства би намалило тяхната стойност за компаниите и съответно би могло да доведе до свиване на инвестициите в стадиони, спортни зали и детско-юношески школи.

Представен беше и опитът на Аржентина, където спортните спонсорства се използват от компаниите в сектора както за осигуряване на публична видимост, така и за разпространение на послания за отговорна игра и превенция.

Участниците в дискусията застъпиха тезата, че комуникацията на лицензираните спонсори може да бъде използвана като платформа за популяризиране на отговорното поведение по отношение на хазарта, включително сред по-младата аудитория, която е изложена на реклами на нелицензирани оператори в социалните мрежи и стрийминг платформите.

Рекламата на оператори без български лиценз достига до зрителите чрез международни спортни събития

Друг акцент беше ефективността на националните регулации в условията на глобален пазар на спортни и медийни права.

Като пример беше посочена компанията 1xBet, която е лицензирана в Кюрасао, но няма лиценз за дейност в България. От 2024 г. тя е глобален партньор за залози на Volleyball World по петгодишен договор, обхващащ Волейболната лига на нациите, световните първенства за мъже и жени, Световното клубно първенство и турнирите по плажен волейбол.

Компанията е и ексклузивен глобален партньор за залози на Международната федерация по баскетбол (FIBA) до декември 2027 г., както и официален партньор на „Пари Сен Жермен“ за Азия, Африка и избрани международни територии до 2028 г.

Рекламните послания на оператора достигнаха до българската аудитория и през септември 2025 г., когато националният отбор на България по волейбол спечели сребърни медали на световното първенство във Филипините. Това беше първото сребро за страната ни от 55 години. Марката на компанията присъстваше като дигитален надпис в международното излъчване на Volleyball World.

Според представителите на индустрията този пример показва риска от създаване на неравнопоставеност между лицензираните в България компании и международните оператори без български лиценз, чиито рекламни послания достигат до местната аудитория чрез излъчванията на международни спортни събития.

Бяха поставени и въпроси, свързани с навлизането на алтернативни спонсори в спорта, сред които криптоборси, компании за търговия с финансови инструменти и платформи за прогнози.

Като пример беше посочен италианският футболен клуб „Лацио“, който прекрати договор за 22 млн. евро с платформата за прогнози Polymarket по-малко от четири месеца след сключването му, след като италианският регулатор приравни дейността на платформата към нелицензиран хазарт.

Сред основните въпроси, поставени в рамките на дискусиите, беше как предлаганите законодателни ограничения ще се отразят върху инвестициите, финансирането на спорта, защитата на потребителите и възможностите на държавата да противодейства на нелицензирания хазарт.

Представителите на сектора призоваха за задълбочена оценка на последиците от предлаганите мерки, като предупредиха, че ограничаването на дейността на лицензираните компании не гарантира само по себе си намаляване на присъствието на хазартна реклама в публичното пространство.