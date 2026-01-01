Трима водачи са арестувани при полицейски проверки в Пазарджишко през последното денонощие. Двама от тях – 39-годишен мъж от Пазарджик и 19-годишен жител на село Главиница, били засечени да шофират след употреба на наркотични вещества.

Третият задържан е 39-годишен мъж от село Ветрен дол. Той управлявал автомобил „Фолксваген“ с концентрация на алкохол в издишания въздух малко над 3 промила.

И тримата са отведени в арестите на полицейските управления в Пазарджик и Септември за срок до 24 часа. Срещу тях са образувани бързи производства, а два от автомобилите са иззети.