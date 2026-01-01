Окръжният съд във Велико Търново прекрати съдебното производство по делото за нападението над директора на ОДМВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров и го върна на прокуратурата. Причината са съществени пропуски в обвинителния акт, които според магистратите затрудняват защитата на подсъдимите, предаде NOVA.

Решението е взето на разпоредително заседание на 26 ноември, проведено при закрити врата. Съдът е открил неясноти относно периода на възстановяване на Кожухаров, служебните му задължения по време на инцидента и конкретното полицейско разпореждане, което според обвинението не е било изпълнено.

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Магистратите са посочили и че не са изложени достатъчно аргументи за хулигански подбуди при обвиненията срещу трима от подсъдимите за причиняване на леки телесни повреди. Четвъртият подсъдим, който е непълнолетен, е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган.

Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Велико Търново.

Припомняме, че нападението се случи през нощта на 4 септември 2025 г. в центъра на Русе. По версията на прокуратурата конфликтът започнал след забележка за опасно шофиране към група младежи. При последвалото спречкване пострадаха Николай Кожухаров и неговият съсед Георги Димитров.

Полицейският директор беше приет в болница в тежко състояние и претърпя спешна животоспасяваща операция. След инцидента бяха задържани четирима младежи, единият от които непълнолетен.

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През октомври 2025 г. разследването беше прехвърлено на Окръжната прокуратура във Велико Търново с цел да се гарантират неговите обективност и безпристрастност. Обвинителният акт срещу четиримата беше внесен в съда в началото на януари 2026 г.

Съдебното производство беше отлагано няколко пъти. Сред причините бяха искане на защитата за документи относно специализираното обучение на съдебния състав за работа с деца, както и отсъствие на подсъдим и адвокати.

Така близо 15 месеца след инцидента делото все още не е стигнало до разглеждане по същество.