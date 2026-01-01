Трима фенове на „Левски“ са пострадали при нападение от привърженици на „Олимпик“ (Марсилия). Случаят е станал в навечерието на двубоя между двата отбора от основната фаза на Лига Европа, информира NOVA.

Инцидентът се е разиграл в сряда вечерта в района на хотела, в който българските привърженици са били настанени в центъра на френския град.

Преди пътуването феновете на „Левски“ получили предупреждение да не носят клубни отличителни знаци. По думите на потърпевшите те са спазили указанията, но на различни места в Марсилия имало местни запалянковци, които търсели контакт с българите и провокирали напрежение.

„Бяха с палки, показваха, че имат ножове, причакаха ни и ни питаха от кой отбор сме, българи ли сме. Ние се опитахме да смекчим положението. Бяхме петима души, трима тръгнаха да бягат. Мен ме удариха няколко пъти по главата, след което с палки тръгнаха да тичат, запалиха сигнални ракети“, разказа Йордан Трифонов.

Няма данни за тежко пострадали. Двама от феновете са посетили болница за преглед, след което са били освободени.

По-късно днес привържениците на „Левски“ ще се съберат на предварително определен сборен пункт. Оттам те ще бъдат транспортирани с полицейски ескорт до стадион „Стад Велодром“, където ще се играе срещата.