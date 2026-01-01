Адвокати, лекари, журналисти, архитекти, еднолични търговци, съдружници в дружества и земеделски стопани - това са само част от хората, които могат да попаднат в категорията на самоосигуряващите се лица. Общото между тях е, че упражняват определена трудова или професионална дейност за своя сметка и попадат в обхвата на правилата за самоосигуряване.

Но кои точно хора се определят като самоосигуряващи се според закона?

Кои лица попадат в тази група?

Кодексът за социално осигуряване (КСО) определя няколко основни категории самоосигуряващи се лица. Сред тях са:

Хората, които упражняват свободна професия или занаятчийска дейност.

В кои сектори работят най-много хора на максимален осигурителен доход

Едноличните търговци, собствениците и съдружниците в търговски дружества, както и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества.

Лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.

Тези категории са посочени в чл. 4, ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 4 от КСО.

Адвокати, журналисти, лекари: кои свободни професии се самоосигуряват?

В групата на самоосигуряващите се попадат много хора, които работят независимо и предлагат професионалните си услуги, без да са наети по трудов договор за съответната дейност.

Тук се включват професии, за които нормативен акт предвижда предварителна регистрация - например нотариуси, адвокати, дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори, независими оценители, вещи лица към съда и прокуратурата, медицински специалисти и застрахователни агенти.

Към свободните професии се отнасят и хората, които извършват дейност на свой риск и за своя сметка. Сред тях са представители на науката, културата и образованието, архитекти, икономисти, инженери и журналисти.

„Помощник-треньор по вид спорт“ и „треньор по вид спорт“ стават регулирани професии

В тази група попадат и лица, които извършват дейност, облагана с патентен данък, ако не са еднолични търговци.

За част от упражняващите свободна професия е предвидена регистрация с ЕИК в регистър БУЛСТАТ. Условията и изключенията са посочени в чл. 1, ал. 5 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Кога земеделските стопани са самоосигуряващи се?

В тази категория попадат физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция с цел продажба и са регистрирани по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г.

Законът включва в групата на самоосигуряващите се и регистрираните тютюнопроизводители. Определението е посочено в § 1, ал. 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.