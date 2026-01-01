Гръцките власти в района на Като Неврокопи край границата с България издирват 24-годишен български гражданин, за когото се смята, че е влязъл в Гърция в петък и от тогава следите му се губят, съобщават гръцките медии.

Според информация на телевизия Стар мъжът е влязъл на гръцка територия, за да се срещне със свой работодател в района на селището Перитори и да получи дължима сума.

В издирването са се включили екипи от полицейската дирекция в град Драма и от полицейския участък в Като Неврокопи. В операцията участват и обучени кучета, съобщава телевизията.

В района на Като Неврокопи е намерен и бусът, с който е пристигнал българският гражданин.

В репортажа се казва, че работодателят на българина е дал показания пред полицията, според които двамата са се срещнали, отишли до банкомат и дължимата сума била изплатена, като по информация на Стар, която се позовава на запознати източници, сумата е била в порядъка на 100 – 150 евро. След това според показанията на работодателя двамата са се разделили.

В Като Неврокопи са пристигнали множество автомобили от България с хора, които са дошли да търсят сънародника си.

Телевизията също така съобщава, че въпреки различните слухове за откриване на тялото на българина на различни места, никой от тях не се потвърждава.

Според местния информационен сайт Вория бусът на изчезналия българин е бил открит в понеделник. В него обаче не са били нито документите, нито мобилният телефон на българина, който е изключен от събота вечер.

Гръцките медии съобщават още, че българският гражданин и гръцкият му работодател са били свързани както с трудови, така и с приятелски отношения.