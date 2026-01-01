Нови поредни аварии оставиха без топла вода и чарно части на София, съобщиха от "Топлофикация".

Без топлоподаване са:

- част от "Дружба" 1 - бл. 21 и 22. Очаквано възстановяване на 12 декември в 20:00, бл. 63. Очаквано възстановяване на 13 декември в 20:00.

- част от "Изток" - ул. "Асен Пейков" № 4, 6, ул. "Самоков" № 22, 40, 40А, 36А, 36Б, 37А, 37Б, ул. "Димитър Гичев", бл. 43А, 49, 56, ул. "Люлякова Градина" № 14. Очаквано възстановяване на 30 ноември в 20:00

Поредни ремонти, поредно спиране: Части от три квартала в София остават без парно и топла вода преди празниците

- част от "Лозенец" - ул. "Димитър Димов" № 10, 12 , бул. "Джеймс Баучер" № 26, 28, 30. Очаквано възстановяване на 6 декември в 20:00.

- част от "Слатина" - бл. 28Б. Очаквано възстановяване на 6 декември в 20:00. Ул. "Циклама" № 8 и ул. "Слатинска" № 92. Очаквано възстановяване на 27 ноември в 16:15.

- част от "Левски" В - от бл.18 до бл.26, бул.Владимир Вазов №90 и ОДЗ №92 - филиал. Очаквано възстановяване на 28 ноември в 8:00.

Припомняме, че през последните седмици поредица от аварии по топлопреносната мрежа оставиха многократно части от София без парно и топла вода, сред които „Дианабад“, „Гео Милев“ и Студентски град.

Проблемите предизвикаха недоволство сред столичани, а студенти заявиха готовност за протест, след като близо 90% от общежитията в Студентски град останаха без отопление и топла вода или бяха засегнати от прекъсвания на услугата.

Терзиев свиква среща за студентските общежития и настоява за решения от институциите

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров призна, че авариите са много и трудни за отстраняване, като само няколко метра след извършен ремонт се появяват нови пробиви.

Кметът на София Васил Терзиев свиква работна среща за решаване на проблема с отоплението и топлата вода в студентските общежития. Той категорично не приема обвиненията на Министерството на образованието и науката, „че някой съзнателно не решава проблема и търси да употреби справедливото недоволство на студентите за свои политически цели“.