Кремъл разкритикува предложения от Брюксел седемгодишен бюджет на ЕС, като обвини евроблока, че се стреми да удължи войната в Украйна, и предупреди, че плановете за разходи могат да подкопаят мирните преговори, предаде ДПА.

Докато лидерите на ЕС започваха двудневни дискусии по бюджета в Брюксел, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че блокът има силно желание да задели големи суми за финансиране на войната. „Това не са пари за мир“, каза той.

Песков отбеляза, че европейците ще разполагат с по-малко средства, и изтъкна, че разходите за боеприпаси ще оставят на правителствата по-малко ресурси за обновяване на училища, както и за изграждане на болници и социални обекти.

Москва често обвинява ЕС в липса на стремеж към мир, като посочва поредицата от санкции срещу Русия, както и финансовата и военна подкрепа на блока за Киев.

Отпускането на допълнителни средства от ЕС за Киев няма да допринесе за мирно уреждане. Напротив, подобно насърчение ще насърчи Киев да продължи войната в ущърб както на собствените си, така и на европейските граждани, заяви на брифинг Песков, цитиран от ТАСС.

„Последиците за мирния процес не са много добри“, посочи Песков.

„Киевският режим, насърчаван и подстрекаван от европейците, е по-малко склонен към мирния процес и по-склонен да продължи войната в ущърб на интересите, преди всичко, на украинските граждани, както и на интересите на гражданите на европейските страни“, смята той.

„Гражданите на Франция, Италия и Германия ще имат по-малко пари в портфейлите си, ще получават по-малко. Така ние гледаме на това“, каза говорителят на Кремъл, когато беше попитан как Русия гледа на перспективите на европейския бюджет с включената в него подкрепа за Киев.

Днес в Брюксел започнаха преговорите между лидерите на ЕС за постигане на съгласие относно бюджета на съюза за периода 2028–2034 г. Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че подкрепата му зависи от осигуряването на дългосрочно финансиране за Украйна – искане, което среща съпротива от страна на някои страни членки, включително Чехия, съобщи ДПА.

Песков също така обвини Украйна, че се опитва да разшири „географията на войната“, визирайки атаките срещу руски кораби в Средиземно и Балтийско море. Той определи тези удари като „потенциално много опасни действия от страна на киевския режим“ и допусна, че те биха могли да доведат до ескалация на конфликта.

Очаква се на 10 декември Владимир Путин да обсъди подробно войната в Украйна по време на своята ежегодна пресконференция, на която той ще отговаря на въпроси от граждани. Песков съобщи, че организаторите ще използват изкуствен интелект, за да групират въпросите по теми.