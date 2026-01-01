20-годишен мъж от Брацигово е задържан за кражба на 169 евро от детски център във Велинград. Сигналът за липсващите пари бил подаден вчера следобед от аниматор в обекта.

Пристигналите на място полицаи прегледали записите от охранителните камери и установили, че неизвестен мъж е проникнал в центъра и е взел оборотната сума. След бързи издирвателни действия извършителят бил установен.

Младият мъж върнал само част от парите, тъй като вече бил похарчил останалата сума. По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.