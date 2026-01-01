Иран е възстановил над 40 000 жилища, засегнати по време на войната със САЩ и Израел, като в дейностите по възстановяването са участвали близо 20 000 доброволчески групи, заяви ръководителят на организацията за строителство и развитие към иранските паравоенни сили „Басидж“, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Бригаден генерал Мохамад Захраи каза, че организацията работи и по планове за засаждане на 48 млн. дървета и изграждане на слънчеви електроцентрали в рамките на по-широката си дейност в областта на развитието и възстановяването.

Той посочи, че се предвижда изграждането на слънчеви електроцентрали на терени и във военни бази, принадлежащи на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), като добави, че проектите ще спомогнат за гарантиране на електроснабдяването на обектите на корпуса при спирания на тока и за укрепване на способностите за пасивна отбрана.

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По думите му проектите за слънчева енергия биха могли да допринесат и за намаляване на дисбаланса между производството и потреблението на електроенергия в страната.

Захраи заяви, че неотдавнашната война е нанесла щети, наред с други обекти, на обществени съоръжения и жилищни имоти.

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Той посочи, че близо 53 000 жилища са били засегнати в Техеран, 12 300 в Исфахан и 2300 в Кум, като подчерта мащаба на щетите върху жилищния фонд на цивилното население.

Близо 20 000 такива групи са участвали във възстановителните дейности, което свидетелства за мащаба на общественото участие в кампанията за възстановяване.