София постигна впечатляващ успех на европейската туристическа сцена, като се нареди на трето място в престижната класация за най-добрите коледни базари в Европа за 2027 г. Българската столица събра 223 100 гласа и остана само на 610 гласа зад латвийската столица Рига, която зае втората позиция.

Класацията е изготвена от международната туристическа платформа European Best Destinations, а резултатите бяха обявени на 25 ноември 2026 г.

Постижението на София е особено впечатляващо на фона на оспорваната надпревара между водещи европейски коледни дестинации. Столицата ни не само се нареди сред първите три, но и изпревари Лисабон, която остана четвърта с 222 447 гласа – едва 653 по-малко от София.

Само 610 гласа разделиха София от второто място

Големият победител в тазгодишната надпревара е румънският град Крайова, който получи рекордните 542 821 гласа. Второто място зае Рига с 223 710 гласа, следвана непосредствено от София.

Ето как изглежда челната петица в класацията:

► Крайова, Румъния – 542 821 гласа;

► Рига, Латвия – 223 710 гласа;

► София, България – 223 100 гласа;

► Лисабон, Португалия – 222 447 гласа;

► Асти, Говоне и Сан Дамиано д'Асти, Италия – 211 684 гласа.

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Разликата между втората и третата позиция е изключително малка. Само няколкостотин гласа са разделили българската столица от още по-предно класиране.

Това поставя София сред най-предпочитаните европейски дестинации за празничен туризъм и показва нарастващия международен интерес към коледната атмосфера в българската столица.

Близо 1,9 милиона гласа от 176 държави

Тази година конкурсът на European Best Destinations привлече рекорден интерес. Общо 1 897 783 гласа са подадени само за осем дни от участници в 176 държави по света.

В надпреварата бяха включени 27 коледни дестинации, като 20 от тях намериха място в окончателната класация.

Гласуването дава възможност на туристи от целия свят да подкрепят своите любими празнични места, както и градове, които мечтаят да посетят. Резултатите отразяват интереса на пътешествениците към коледните традиции, празничната украса, атмосферата и туристическите преживявания.

София – новата коледна столица, която Европа забелязва

В представянето на българската столица European Best Destinations я определя като една от новите коледни дестинации в Европа, които заслужават специално внимание.

Организаторите акцентират върху все по-богатата празнична програма на София, която постепенно превръща различни части на града в притегателни места за жители и туристи.

Сред отличителните черти на столицата са уютната атмосфера, ръчно изработените подаръци, разнообразните кулинарни предложения и все по-многобройните коледни базари, които създават настроение далеч отвъд централните градски пространства.

Особено внимание е отделено на Немския коледен базар в Градската градина, който за поредна година събира посетителите сред празнично украсени дървени къщички, аромат на греяно вино, джинджифилови сладки и ръчно изработени подаръци.

Друг от акцентите е Sofia Christmas Fest пред Националния дворец на културата (НДК). Със своите над 90 изложители, ледена пързалка и специално обособени пространства за снимки той се превръща в едно от най-оживените празнични места в столицата.

Платформата откроява и Коледния арт базар на площад „Славейков“, както и големия леден парк в Княжеската градина, вдъхновен от виенските зимни атракции.

Празнична магия с български вкус

Оценката на международната туристическа платформа не се ограничава само до коледните светлини и базарите.

София е представена и като град, който предлага съчетание от европейски коледни традиции и характерна българска атмосфера.

Организаторите насочват вниманието към красивите гледки към храм-паметника „Св. Александър Невски“, заснежената Витоша и традиционните български механи, в които посетителите могат да опитат местни специалитети.

Сред препоръките за чуждестранните туристи са българското червено вино, греяната ракия с мед и подправки и традиционната кавърма.

Именно това разнообразие превръща София в атрактивна възможност както за семейства с деца, така и за любителите на кулинарния и градския туризъм.

Крайова спечели рекордно първото място

Победителят Крайова отново затвърди позицията си на една от най-популярните коледни дестинации в Европа.

Тази година празничният базар в румънския град е организиран под мотото „Царството на елфите“. Повече от два милиона светлини озаряват централните улици и площади, а посетителите могат да се насладят на тематични атракции, коледни представления, виенско колело и над 100 търговски обекта.

Според организаторите резултатът на Крайова е рекорден за историята на конкурса.

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Но докато румънският град има значителна преднина на върха, битката за второто място е била изключително оспорвана – и София е останала само на крачка от него.

Българската столица сред коледните любимци на Европа

Третото място е признание за развитието на празничния туризъм в София и за усилията градът да предлага все повече разнообразни зимни преживявания.

От традиционните дървени къщички и коледните светлини до ледените пързалки и българските кулинарни изкушения – столицата постепенно изгражда собствен облик на европейска коледна дестинация.

А резултатът от 223 100 гласа показва, че София вече има своето място сред най-обичаните празнични дестинации на континента.

Само 610 гласа не достигнаха на българската столица да изравни резултата на Рига и да бъде още по-близо до върха.