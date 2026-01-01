София постигна впечатляващ успех на европейската туристическа сцена, като се нареди на трето място в престижната класация за най-добрите коледни базари в Европа за 2027 г. Българската столица събра 223 100 гласа и остана само на 610 гласа зад латвийската столица Рига, която зае втората позиция.
Класацията е изготвена от международната туристическа платформа European Best Destinations, а резултатите бяха обявени на 25 ноември 2026 г.
Постижението на София е особено впечатляващо на фона на оспорваната надпревара между водещи европейски коледни дестинации. Столицата ни не само се нареди сред първите три, но и изпревари Лисабон, която остана четвърта с 222 447 гласа – едва 653 по-малко от София.
Само 610 гласа разделиха София от второто място
Големият победител в тазгодишната надпревара е румънският град Крайова, който получи рекордните 542 821 гласа. Второто място зае Рига с 223 710 гласа, следвана непосредствено от София.
Ето как изглежда челната петица в класацията:
► Крайова, Румъния – 542 821 гласа;
► Рига, Латвия – 223 710 гласа;
► София, България – 223 100 гласа;
► Лисабон, Португалия – 222 447 гласа;
► Асти, Говоне и Сан Дамиано д'Асти, Италия – 211 684 гласа.
Разликата между втората и третата позиция е изключително малка. Само няколкостотин гласа са разделили българската столица от още по-предно класиране.
Това поставя София сред най-предпочитаните европейски дестинации за празничен туризъм и показва нарастващия международен интерес към коледната атмосфера в българската столица.
Близо 1,9 милиона гласа от 176 държави
Тази година конкурсът на European Best Destinations привлече рекорден интерес. Общо 1 897 783 гласа са подадени само за осем дни от участници в 176 държави по света.
В надпреварата бяха включени 27 коледни дестинации, като 20 от тях намериха място в окончателната класация.
Гласуването дава възможност на туристи от целия свят да подкрепят своите любими празнични места, както и градове, които мечтаят да посетят. Резултатите отразяват интереса на пътешествениците към коледните традиции, празничната украса, атмосферата и туристическите преживявания.
София – новата коледна столица, която Европа забелязва
В представянето на българската столица European Best Destinations я определя като една от новите коледни дестинации в Европа, които заслужават специално внимание.
Организаторите акцентират върху все по-богатата празнична програма на София, която постепенно превръща различни части на града в притегателни места за жители и туристи.
Сред отличителните черти на столицата са уютната атмосфера, ръчно изработените подаръци, разнообразните кулинарни предложения и все по-многобройните коледни базари, които създават настроение далеч отвъд централните градски пространства.
Особено внимание е отделено на Немския коледен базар в Градската градина, който за поредна година събира посетителите сред празнично украсени дървени къщички, аромат на греяно вино, джинджифилови сладки и ръчно изработени подаръци.
Друг от акцентите е Sofia Christmas Fest пред Националния дворец на културата (НДК). Със своите над 90 изложители, ледена пързалка и специално обособени пространства за снимки той се превръща в едно от най-оживените празнични места в столицата.
Платформата откроява и Коледния арт базар на площад „Славейков“, както и големия леден парк в Княжеската градина, вдъхновен от виенските зимни атракции.
Празнична магия с български вкус
Оценката на международната туристическа платформа не се ограничава само до коледните светлини и базарите.
София е представена и като град, който предлага съчетание от европейски коледни традиции и характерна българска атмосфера.
Организаторите насочват вниманието към красивите гледки към храм-паметника „Св. Александър Невски“, заснежената Витоша и традиционните български механи, в които посетителите могат да опитат местни специалитети.
Сред препоръките за чуждестранните туристи са българското червено вино, греяната ракия с мед и подправки и традиционната кавърма.
Именно това разнообразие превръща София в атрактивна възможност както за семейства с деца, така и за любителите на кулинарния и градския туризъм.
Крайова спечели рекордно първото място
Победителят Крайова отново затвърди позицията си на една от най-популярните коледни дестинации в Европа.
Тази година празничният базар в румънския град е организиран под мотото „Царството на елфите“. Повече от два милиона светлини озаряват централните улици и площади, а посетителите могат да се насладят на тематични атракции, коледни представления, виенско колело и над 100 търговски обекта.
Според организаторите резултатът на Крайова е рекорден за историята на конкурса.
Но докато румънският град има значителна преднина на върха, битката за второто място е била изключително оспорвана – и София е останала само на крачка от него.
Българската столица сред коледните любимци на Европа
Третото място е признание за развитието на празничния туризъм в София и за усилията градът да предлага все повече разнообразни зимни преживявания.
От традиционните дървени къщички и коледните светлини до ледените пързалки и българските кулинарни изкушения – столицата постепенно изгражда собствен облик на европейска коледна дестинация.
А резултатът от 223 100 гласа показва, че София вече има своето място сред най-обичаните празнични дестинации на континента.
Само 610 гласа не достигнаха на българската столица да изравни резултата на Рига и да бъде още по-близо до върха.