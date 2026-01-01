По искане на офиса на Европейската прокуратура в София, днес са задържани осем души, сред които петима представители на публичната власт, по подозрение за участие в организирана престъпна група с цел измама с финансови средства от бюджета на ЕС, отпуснати на община Хасково, се казва в съобщение на Европейската прокуратура.

Сред задържаните са петима общински съветници и трима представители на частни дружества. Извършени са претърсвания в сградата на общината, в домовете на заподозрените и в помещения на фирми. Иззети са златни монети и парични средства в брой – 135 000 евро и 9000 щатски долара, както и документи, мобилни телефони и компютри.

Разследваните деяния датират от 2021 г. и се предполага, че са продължили до настоящия момент. Действията на заподозрените може да са причинили щети на бюджета на ЕС в размер на над 70 милиона евро.

Представителите на публичната власт са участвали в инициирането на процедури за изпълнението на няколко проекта, по които община Хасково е бенефициент и които се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Част от проектите са били свързани със строителни дейности на територията на общината, включително изграждането на дом за възрастни хора и център за изкуства. Друг проект е предвиждал инсталирането на системи за производство на енергия от възобновяеми източници.

Според събраните данни от разследването обществените поръчки са били възложени на дружества, в чието управление или представителство са участвали същите представители на публичната власт – самостоятелно или съвместно с други лица, действащи като управители на фирмите.

Разследването продължава и се провежда с подкрепата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното с влязла в сила присъда на компетентния български съд, се припомня в съобщението.

Европейската прокуратура е независим прокурорски орган на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.