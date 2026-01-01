Европейската комисия уточни, че се предвижда всички държави от ЕС да участват в новия заем за Украйна от 45 милиарда евро. Говорител на ЕК поясни на пресконференция в отговор на въпроси, че не става дума за пряк финансов принос от държавите и така техните бюджети няма да бъдат засегнати.

Той внесе тези уточнения в отговор на въпроси, свързани с вчерашните оценки на ЕК за икономическото състояние на европейските държави и особено за България и Унгария, които изразиха намерение да не участват в осигуряването на средства за украинската отбрана.

По думите на говорителя решението, свързано с нашата страна, не е политическо, а техническо и е наложено от действащото законодателство. Когато критериите бъдат изпълнени, нямаме много пространство за действие, посочи той. Следваме процедурите и обективни критерии, каза говорителят.

Той изрази очакване въпросът с новия заем за Украйна да бъде обсъден на предстоящото утре и вдругиден извънредно заседание на Европейския съвет в Брюксел. Говорителят отбеляза, че ЕК предвижда заемът да се изплаща от лихвите върху запорираното със санкциите на ЕС руско имущество. По този начин избягваме пряко фискално отражение за бюджетите на държавите от ЕС, каза той. По неговите думи се предвижда главницата на заема да бъде покривана с лихвите по запорираните средства, а лихвите по заема да се изплащат от европейския бюджет.