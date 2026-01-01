Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем бивш председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за безстопанственост в особено големи размери във връзка с изграждането на автомагистрала „Хемус“. Според обвинението действията му са довели до имуществени щети за АПИ в размер на 312 млн. лева с ДДС.

От прокуратурата не съобщават инициалите му, но посочват периода на престъплението - 9 юни 2019 - 10 юни 2020 г. По това време начело на Пътната агенция е Георги Терзийски. Той оглавява АПИ от януари 2019 г. до 27 май 2021 г.

Говорителят на СГП Николай Николаев съобщи, че деянието е извършено до м. юни 2020 г и се касае за наредени авансови плащания, по отношение на които са били нарушени задълженията на тогавашното длъжностно лице, а именно задълженията по закон и задълженията по договор между АПИ и „Автомагистрали“, в който договор е налична изрична клауза, че авансови плащания не са допустими по този договор..

Въпреки наличието на подобна клауза впоследствие е подписано допълнително споразумение, с което, предвид отсъствието на всякаква проектна готовност, е било наредено авансово плащане и е настъпила щета в размер на 260 млн. лева без ДДС.

Прокурор Николаев потвърди, че става въпрос за делото за АМ "Хемус", което започна след разкрития през 2021 г. на тогавашния служебен министър на вътрешните работи Бойко Рашков за стотици милиони левове теглени на каса, отпуснати за строителството на магистралата. Бившият председател на АПИ в момента е с парична гаранция в размер на 5000 евро.

Обвинението е повдигнато на 25 ноември 2026 г. по разследване на ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. Според прокуратурата в посочения период от юни 2019 г. до юни 2020 г., когато е бил начело на управителния съвет на АПИ, обвиняемият не е положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество и за изпълнението на договора между агенцията и „Автомагистрали“ ЕАД за строителството на участъци от магистралата.

Проверяват и служители на МРРБ и АПИ по казуса със строежа на АМ „Хемус“

В постановлението за привличане като обвиняем се посочва, че той не е организирал необходимия контрол върху проектирането и изграждането на участъци 5 и 6. Прокуратурата твърди още, че е допуснал авансово предоставяне на 260 млн. лева без ДДС за строително-монтажни работи по участъци 4, 5 и 6, въпреки че договорът не е предвиждал авансово плащане.

По данни на обвинението към този момент не са били окончателно завършени и приети проектантските работи за участъци 5 и 6, нито са били издадени разрешения за строеж и открити строителните площадки за тях.

Георги Терзийски оглавява Пътната агенция от януари 2019 г. до 27 май 2021 г., а според прокуратурата периодът на престъплението е от юни 2019 г. до 10 юни 2020 г. / Булфото

Според СГП през юни 2020 г. обвиняемият е представил пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството сертификат, който не е бил одобрен от Експертния технико-икономически съвет на АПИ. Прокуратурата твърди, че в резултат на тези действия са извършени плащания към „Автомагистрали“ ЕАД за строителни дейности по участъци 5 и 6, които не са били реално изпълнени.

Разследването продължава.