С постановление на Софийска градска прокуратура (СГП) от 3 юни е образувано досъдебно производство за безстопанственост, свързана с работата на „Автомагистрали“ ЕАД. Към него са присъединени сигнал относно злоупотреба с бюджета на България при плащания за изграждане на автомагистрала „Хемус“ и сигнал относно извършено длъжностно престъпление при сключване на договори за изграждане на автомагистрала „Хемус“ по проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“, съобщиха от прокуратурата.

До момента по делото са разпитани са десетки свидетели и са приложени огромен обем документи относно договори с „Автомагистрали“ ЕАД за укрепване на свлачища. Назначена и изготвена е комплексна инженерно-геоложка и конструктивно-техническа експертиза, отнасяща се до 84 обекта – свлачища, по която до момента има заключение за 11 от 84-те обекта. Изготвена е и техническа експертиза относно обявена и проведена обществена поръчка чрез пряко договаряне за доставка на светлинни знаци. Също така е изготвена оценъчна и лесовъдна експертиза относно договор за цялостно озеленяване на автомагистрала „Хемус“.

Предметът на разследването е бил разширен и с материали относно закупени и монтирани през 2019 г. електронни светлинни табели със сменяеми съобщения без съответните сертификати. В обхвата на разследването е и обществена поръчка за доставка на ремаркета, на които да бъдат монтирани доставените електронни светлинни табели със сменяеми съобщения.

От прокуратурата предоставят и друга информация относно сигнали по случаи, свързани с автомагистрала „Хемус“.

На 16.06.2026 г. в СГП е постъпил сигнал от министъра на регионалното развитие и благоустройството с твърдения за нарушения, свързани със строителството на лот 4 на автомагистрала „Хемус“. Сигналът е бил придружен с документация и в него са изложени твърдения за евентуално извършени неправомерни действия във връзка с провеждане на процедури и извършване на строително-монтажни работи по участък (лот) 4 на автомагистралата. На 19 юни наблюдаващият прокурор е разпоредил на Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР да извърши проверка в срок от да месеца.

В прокуратурата на 16 юни е постъпил и сигнал от служебния министър на регионалното развитие и благоустройството по повод постъпил в МРРБ доклад от март 2026 г. от АПИ относно състоянието на договорите за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища. По него също е разпоредена проверка от страна на полицията.

Проверка е започнала и по сигнал за евентуално извършени нарушения във връзка с обществена поръчка с предмет – изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителни системи за републиканските пътища, стопанисвани от АПИ.

По-рано днес на брифинг регионалният министър Иван Шишков заяви, че общият финансов ефект от спряната методика за индексация в строителството възлиза на 1,237 млрд. лева или около 632 млн. евро. Той отбеляза, че в общата стойност на предотвратената индексация влизат средства за магистрала „Хемус“, за скоростния път Видин – Ботевград и за укрепване на свлачища.