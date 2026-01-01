Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществени санкции на „Клас фуд“ ЕООД и „Алфа СД“ ООД за заблуждаващо предлагане на продукт като масло. По преписката се установи, че продукт, представян като „масло“ „Deutsche Markenbutter“, съдържа над 95 процента немлечни мазнини. Това представлява нарушение на чл. 31 от Закона за защита на конкуренцията, който забранява въвеждането в заблуждение относно съществени свойства на предлаганите стоки и услуги и представлява сериозна опасност от увреждане на здравето на потребителите, съобщиха от Комисията.

КЗК наложи на „Клас фуд“ ЕООД санкция в размер на 186 319,87 евро, а на „Алфа СД“ ООД - 123 369,62 евро.

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Ростар БГ“ ООД, се установи, че двете дружества са разпространявали на пазара продукт с наименование „Deutsche Markenbutter“, представян като масло, въпреки че лабораторни изследвания показват, че той съдържа над 95 на сто немлечни мазнини, включително палмово масло, мазнини от кокосови и палмови ядки, соево и слънчогледово масло, както и свинска мас.

Съгласно утвърдените стандарти маслото е продукт, произведен изцяло от мляко, поради което обозначаването на продукт с преобладаващо съдържание на растителни и други немлечни мазнини като „масло“ въвежда в заблуждение потребителите относно състава и качеството на продукта, което може да повлияе при избора им, посочват от комисията.

Заблуждаващото въздействие допълнително се засилва от използването на обозначението „Deutsche Markenbutter“ - утвърден немски стандарт за качество на краве масло, добре познат на българските потребители и традиционно свързван с високи изисквания към състава и производството на продукта. Маслата, обозначени като „Deutsche Markenbutter“, имат дългогодишно присъствие на българския пазар и висока степен на разпознаваемост сред потребителите именно заради гарантираното качество, произтичащо от строго регламентираните стандарти за производство, уточняват от КЗК.