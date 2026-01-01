Украинската Върховна рада прие оставката на премиера Юлия Свириденко, а с това и на целия ѝ кабинет, предаде Укринформ.

Оставката бе утвърдена с 258 гласа "за" срещу 226 "против".

За одобрението ѝ бе необходимо обикновено мнозинство, отбелязва Ройтерс.

По време на речта си пред парламента Свириденко благодари на депутатите и правителствените служби за тяхното сътрудничество през изминалата година, на президента Володимир Зеленски за доверието, на украинския народ за неговата вяра и неуморна работа, а на украинската армия за защитата на Украйна, посочва агенция Укринформ.

„Горда съм, че имах честта да оглави правителството по време на един от най-трудните периоди в съвременната история на Украйна“, написа Свириденко в социалните мрежи. Тя сподели, че е обсъдила със Зеленски „следващите стъпки“, но не предостави подробности.

„Продължавам да съм готова да служа на украинската държава и да изпълнявам всяка задача, насочена към укрепване на позицията на Украйна, защита на нашите национални интереси и приближаване към справедлив мир“, каза тя.

Зеленски обяви оставката ѝ в публикация, в която посочи, че Украйна „променя политическата си стратегия“.

Той също така заяви, че е предложил на Свириденко възможността да оглави „нова, важна сфера“ в отношенията на Украйна с ключов международен партньор.

„Всяко приоритетно направление във външната политика ще бъде поверено на човек със значителен опит, способен да изпълни договореното на равнище държавни лидери и очакванията на украинския народ“, заяви Зеленски, описвайки предстоящите промени в правителството.

Украинският президент също така заяви, че ще има промени сред ръководството на правоохранителните органи в Украйна.

Юлия Свириденко беше назначена за министър-председател на Украйна през юли 2026 г., след като президентът Володимир Зеленски предложи мащабни промени в правителството с цел ускоряване на икономическото възстановяване, развитието на отбранителната индустрия и укрепването на отношенията със западните партньори.

Съгласно украинската конституция, оставката на премиера автоматично води до оставката на целия кабинет. До избирането на ново правителство министрите продължават да изпълняват задълженията си в качеството на служебен кабинет.

Смяната на правителството идва в момент, когато Украйна продължава да се отбранява срещу руската инвазия и е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с финансирането на войната, възстановяването на инфраструктурата и присъединяването към Европейския съюз.