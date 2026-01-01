Сигнал за оставено без родителите му 14-годишно момиче в автобус по линията Бургас – Стария Несебър предизвика проверка.

Бащата на детето Ненко Генов твърди, че автобусът е потеглил, след като майката е слязла за кратко, за да извика останалите членове на семейството, а детето е останало само в превозното средство. Мъжът твърди още, че по време на пътуването момичето е било подложено на грубо отношение.

Инцидентът, по думите на Генов, е станал на 13 юли на Автогара „Юг“ в Бургас, откъдето семейството трябвало да отпътува с автобус по линията Бургас – Стария Несебър.

Според разказа му автобусът е закъснял с близо 20 минути. Малко преди пристигането му 5-годишната му дъщеря се почувствала зле и повърнала. Докато той се грижел за детето, съпругата му и 14-годишната им дъщеря се качили в автобуса, за да запазят места, като помолили шофьора да изчака кратко.

"В момента, в който съпругата ми слезе за секунда, за да ме извика, той потегли! Остави непълнолетната ми дъщеря на 14 години сама в автобуса, против волята на родителите ѝ!", пише той.

Генов твърди още, че се е опитал да се свърже по телефона с кондуктора, за да поиска съдействие, но разговорът бил прекратен. По думите му по време на пътуването дъщеря му е чула коментари от страна на шофьора и кондуктора, че случилото се не е тяхна отговорност. В жалбата си той посочва още, че момичето не е получило съдействие, когато е попитало къде трябва да слезе за Стария Несебър.

След случая Ненко Генов е подал официална жалба до ръководството на превозвача „Ди Ес Бус“. В нея настоява за вътрешна проверка, установяване на самоличността на водача и кондуктора, дисциплинарни мерки, писмен отговор в законоустановения срок и обезщетение за причинения стрес на семейството.

Той заявява още, че ако не получи адекватен отговор, ще сезира Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Комисията за защита на потребителите и компетентните органи.

От транспортната фирма превозвач изпратиха писмена позиция до bTV, в която посочват, че момичето се е качило в автобуса заедно с двама възрастни, за които кондукторката е предположила, че са негови близки или родители. От дружеството уточняват, че на следващата спирка никой не е заявил желание да слезе и служителите не са установили, че детето пътува само.

Компанията допълва, че автобусът е оборудван с видеонаблюдение и записите от камерите ще бъдат прегледани, за да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая.

Очаква се реакция и от компетентните контролни институции, които ще проверят действията на превозвача и екипа на автобуса.