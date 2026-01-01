Норвежката корабна компания "Столт танкерс" съобщи днес, че неин танкер е бил атакуван край бреговете на Оман в Арабско море, предаде Асошиейтед прес.

В изявление на "Столт танкерс" се посочва, че нейният кораб, носещ името "Столт магнезиум", е бил атакуван тази сутрин - горе-долу по същото време, когато два танкера, свързани с Обединените арабски емирства, са били поразени от ирански крилати ракети.

В текста се добавя, че всички моряци на борда на "Столт магнезиум" са невредими. Ударът е предизвикал пожар в машинното отделение на кораба.

Междувременно рано тази сутрин САЩ атакуваха Иран, след като няколко часа по-рано президентът Доналд Тръмп се зарече на поднови американската блокада на ирански пристанища и да започне да събира такси за безопасното преминаване през Ормузкия проток, добавя АП. Иран отговори с атаки срещу съюзници на САЩ в Близкия изток.

Тези действия напълно анулират временното споразумение, с което трябваше да се прекрати огънят и отново да бъде отворен морският път, който е от жизненоважно значение за световните енергийни доставки.

Фокусът на конфликта този път е поставен върху Ормузкия проток, през който в мирно време минават 20% от доставките на суров петрол и втечнен природен газ. Иран на практика затвори протока в началото на войната, като започна да атакува и да заплашва плавателни съдове в района. Тази тактика се доказа като най-голямото стратегическо предимство на Иран, отбелязва АП. В резултат блокадата цените на петрола, торовете и на други стоки рязко се повишиха в момент, в който световните лидери вече се бореха да се справят с нарастващите цени на живота.

/НС/