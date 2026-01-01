Хората наблюдават от 2000 години метеорния поток Персеиди, чийто пик предстои в нощта срещу 13 август, предаде Асошиейтед прес.

Според астрономите условията за наблюдението на това любимо лятно "светлинно шоу" в Северното полукълбо са обещаващи. По думите им почитателите на небесния спектакъл могат да очакват чудесни гледки.

Пикът на Персеидите съвпада с пълно слънчево затъмнение над Испания, Исландия и Гренландия, както и с парад на шест планети, въпреки че най-доброто време за наблюдение на огнените кълба ще настъпи след фазата на пълното затъмнение.

Европа очаква първото пълно слънчево затъмнение от десетилетия

Според НАСА при идеални условия могат да се наблюдават между 50 и 100 падащи звезди на час.

Американското метеорно дружество оценява, че от провинциалните райони ще могат да се видят между 30 и 50 метеора на час.

В тъмното небе всяка нощ могат да се наблюдават случайни метеори. Метеорните потоци обикновено предлагат впечатляващи небесни спектакли и се случват в предсказуемо време всяка година, когато Земята преминава през следи от отломки, оставени от комети, а понякога и от астероиди. Тези отломки се сблъскват със земната атмосфера с изключително висока скорост, оставяйки светлинни следи, известни като падащи звезди.

Персеидите са отломки от кометата 109P/Swift-Tuttle (Суифт-Тътъл) - ледена топка, която обикаля около Слънцето на всеки 133 години и не се очаква да се завърне преди 2125 г.

Персеидите са неизменен фаворит на хората, защото често създават блестящи огнени топки. Летните температури също допринасят за популярността на този метеорен поток.

"Не е нужно да понасяме студена зимна нощ, за да се насладим на хубава гледка към метеорите", казва астрономът Зак Вандербош от обсерваторията "Макдоналд" в Тексас.

По време на пика на Персеидите Луната ще бъде във фаза на новолуние, което ще направи условията за наблюдение още по-добри.

"Луната е красива, но е истинска дива", отбелязва астрономката Апарна Венкатесан от Университета в Сан Франциско. "Новолунието означава, че няма да има лунна светлина, която да залива небето, и в резултат на това обикновено се виждат много повече метеори", допълва тя.

За да забележите метеорите, излезте навън след залез слънце, далече от облаците и градските светлини, съветват астрономите, цитирани от Асошиейтед прес.

Най-добрите условия за наблюдение ще бъдат между полунощ и зазоряване, когато съзвездието Персей е високо в северното небе.

Погледнете нагоре и дайте на очите си половин час, за да свикнат с тъмнината, съветва Зак Вандербош. Астрономът препоръчва да се избере част от небето, върху която човек да се фокусира, докато не мине бърза, ярка ивица - дори в периферното му зрение.

"Има нещо вълшебно в това", казва Вандербош, който съветва още хората да избягват да гледат мобилните си телефони.

Междувременно ДПА предаде, че в сряда вечерта в по-голямата част от Германия ще може да се наблюдава частично слънчево затъмнение, като до 90 процента от залязващото слънце ще бъде закрито от Луната.

Метеорологът Нилс Дамке от Германската метеорологична служба каза днес, в по-голямата част от страната се очаква ясно небе за наблюдението на това явление.

В северозападната част на Германия може да се появят по-високи облачни масиви, но е малко вероятно те да попречат на гледката, каза Дамке. "От гледна точка на времето, условията ще бъдат наистина идеални", отбелязва Дамке.

Въпреки това, поради ниската височина на Слънцето, наблюдателите в Германия ще се нуждаят от незастроен изглед към хоризонта на запад. Хълм, открито поле или друго възвишение може да предложи по-добри условия, отколкото градска улица, заобиколена от сгради и дървета.

Европа се подготвя за рядко слънчево затъмнение в сряда, като любителите на астрономията се стичат в части от Испания и Исландия, където то ще бъде пълно. Частично слънчево затъмнение ще бъде наблюдавано и от Франция.