На 12 август жители и туристи в части от Европа ще станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение на континента от близо три десетилетия, предаде Sky News.

Най-добри условия за наблюдение се очакват в Испания, където Луната ще закрие изцяло Слънцето за около две минути. Пълното затъмнение ще се вижда още от части на Исландия и Гренландия, докато в голяма част от Европа явлението ще бъде частично.

Според метеоролога Крис Ингланд, цитиран от Sky News, към момента прогнозите сочат, че Испания и Португалия предлагат най-добри шансове за ясно небе, докато в Северна Европа облачността може да попречи на наблюденията. Допълнително влияние върху видимостта е възможно да окаже и димът от горски пожари в някои райони.

Специалистите напомнят, че слънчевото затъмнение не бива да се наблюдава с невъоръжено око. За безопасно наблюдение са необходими специални сертифицирани очила или други средства за защита.