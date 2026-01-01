Бойко Атанасов - следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, е предложил кандидатурата си за участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите. Това съобщиха от ВСС.

От ВСС посочват, че Атанасов заявява, че досегашната му дейност на независим магистрат го ангажира морално да участва в изборната процедура. Казал е също, че отговаря на заложените законови критерии, тъй като е показвал нееднократно, че притежава високи професионални и нравствени качества. Изразява готовност да вложи придобитата професионална и житейска компетентност в органите на съдебната власт, за нейното усъвършенстване, независимост и за повишаване морала на Висшия съдебен съвет.

Бойко Атанасов заема длъжността следовател в Столична следствена служба в периода от 2002 г. до 2009 г., а след преструктурирането ѝ, и до настоящия момент, е следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, добавят от ВСС.