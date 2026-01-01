Министър-председателят Румен Радев ще участва в бизнес закуска на Американската търговска камара в България.

Събитието ще се състои в понеделник, 21 септември, от 9 часа в Гранд хотел „Милениум“ в София, стъобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

През изминалата седмица премиерът Радев проведе поредица от срещи, сред които с ресорните ведомства за борбата с корупцията, заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет, както и работна среща относно мерките срещу високите цени на горивата.