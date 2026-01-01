Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че при проверките на държавните спортни имоти са установени сериозни нарушения и случаи на ползване без заплащане на наем. Като пример той посочи базата в столичния квартал „Красна поляна“, където с години са работили различни бизнеси без договори.

„Открихме тотална безстопанственост в спортните бази, а ярък пример е тази в „Красна поляна“. Тя е държавна собственост, използвана без плащане на наем“, каза Керязов в студиото на „На фокус“ по NOVA.

По думите му подобен случай е установен и в Зимния дворец в София. „Загубите са огромни. Става дума за неплащане на наеми, не просто такива под пазарната цена“, посочи министърът и допълни, че за година приходите там са нараснали с 800%, но състоянието на базата остава лошо.

Керязов съобщи, че за част от нарушенията вече е подадена информация до прокуратурата, а проверките продължават. Той посочи, че са установени шест случая на ползватели на спортни бази в нарушение.

Нов закон за спорта

Министерството подготвя нов Закон за физическото възпитание и спорта, който трябва да засили контрола върху федерациите, клубовете и управлението на средствата.

Сред предложенията е ограничаване на т.нар. „кухи клубове“ – структури без реална спортна дейност, които въпреки това могат да участват в управлението на федерациите. „Не е тайна, че има клубове, които нямат абсолютно никаква дейност“, заяви Керязов.

Очаква се проектът да бъде предложен за обществено обсъждане до края на септември, а целта е промените да бъдат приети до края на годината.

Министърът коментира и ситуацията във федерацията по вдигане на тежести. По думите му проблемът с лиценза все още не е окончателно решен заради процедура по обжалване, но това няма да попречи на Карлос Насар да участва на предстоящото световно първенство в Китай.

„За нас не е важно кой ще бъде президент. За нас е важно да няма напрежение и състезателите да участват на големите спортни форуми“, подчерта Керязов.

Повече спорт за децата

Сред приоритетите на министерството е и връщането на ежедневната гимнастика за учениците. Керязов настоява физическото възпитание да бъде поставено наравно с останалите учебни предмети.

„Както знанията не могат да почакат, така и движението не може да почaка“, заяви той.

Според министъра проблем е и фактът, че в началните класове часовете невинаги се водят от специалисти, а някои училища не разполагат с необходимата спортна база.

Керязов посочи, че работата на спортното министерство не трябва да се измерва единствено с медалите от международни състезания, а и с това колко деца спортуват и какви условия имат за това.

Той потвърди и че традиционната „Нощ на звездите“ ще се проведе на 5 декември, като този път възнамерява да я гледа от публиката.