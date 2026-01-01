Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави, свързани с убийство. Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да си зададем въпроса - след като получихме някакъв отговор кой е извършителят, да видим кой стои зад тази организация, кой я е финансирал и дали зад това престъпление не се крият и други престъпления. Така че отговорите според мен тепърва предстоят.

Това коментира по случая "Петрохан" в студиото на "Събуди се" министърът на правосъдието Николай Найденов.

Относно пресконференцията, която беше дадена от прокуратурата и МВР, правосъдният министър заяви: "Нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под която беше направено това, а да видим съдържанието. Дълго време и съвсем не без основание прокуратурата получаваше обвинения, че работи тайно и не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни".

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"Експертизите съдържат лични данни на деца и на хората, които са участвали в това престъпление. Това, че е допуснато те да изтекат и някой да ги публикува без заличаване на личните данни, е въпрос, който трябва да зададете към тези, които са ги публикували. Не знам как се е случило това. Има институции, в чийто мандат влиза контролът върху изтичането на подобен вид лични данни и ако има нарушения, те следва да ги установят и да ги санкционират", каза Найденов.

Правосъдният министър призова да не се отмества фокуса върху това как е било направено. "Това производство по всяка вероятност ще приключи с прекратяване на досъдебното производство. Извършителят не е сред живите, няма срещу кого да се образува дело и то няма да влезе в съд. По какъв друг начин да се разкаже цялата история в цялата ѝ ужасност, без да се представи експертизата и данните от нея?", заяви Найденов.

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"Доколкото беше споделено на брифинга на прокуратурата и МВР, води се досъдебно производство именно за начините, по които тази организация се е финансирала. Не бих се очудил, ако зад това престъпление стоят и други престъпления, свързани с финансовата система. Оттам са минали немалко количество средства и е необяснимо с какъв мотив тези средства са били превеждани на тази организация", посочи той.

"Мотив мога да коментирам само въз основа на официални данни. Предполагам, че, както са твърдели част от хората, които са превеждали пари, те са били за благотворителност. Дали зад нея се е криело нещо друго, нека да кажат органите на досъдебното производство", добави министърът.