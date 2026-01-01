С началото на учебната година към обичайните разходи за дрехи, помагала, транспорт и извънкласни занимания се прибавя и още една постоянна сметка - храната в училище. За родителите това не е еднократен разход в началото на срока, а сума, която се повтаря всеки месец. При две деца разликата от дори 1 евро в цената на един обяд вече се усеща осезаемо в семейния бюджет.

Проверка на Vesti.bg на обявените цени за учебната 2026/2027 г. показва сериозни разлики както между отделните градове, така и между училища в един и същи град.

В София цената на един обяд достига 3,90 евро, а при някои училища към купона се добавя и отделна такса за използване на електронната система за поръчване.

В София - от 2,81 до 3,90 евро

В 104. ОУ „Захари Стоянов“ цените на купоните са увеличени от началото на учебната година с 5,1%. По-малкият вариант на менюто струва 3,25 евро, а по-големият - 3,90 евро.

Разликата е и в размера на порциите. Първият вариант включва супа от 150 грама, основно ястие от 150 грама и десерт, докато при по-голямото меню супата е 200 грама, а основното ястие - 250 грама.

Към цената на храненето може да се добави и разход за електронната система - 2,50 евро за карта и 2,97 евро месечен абонамент за поддръжка на платформата.

В 5. ОУ „Иван Вазов“ купонът е по-евтин - 2,81 евро за учениците от 7 до 13 години и 3,47 евро за тези от 14 до 19 години.

И тук разликата е свързана с размера на порциите, а за електронната система се плащат отделно 2,96 евро месечно за дете.

Училището уточнява, че обявените цени подлежат на промяна след окончателното им одобрение от общината.

Разликата не е само в цената

Сравнението между отделни училища показва, че при ученическото хранене трудно може да се гледа само крайната сума на купона. Менютата са с различен грамаж, храната се осигурява от различни доставчици, а на места има и допълнителни разходи за карти или електронни платформи.

За родителя това означава, че по-ниската цена невинаги означава абсолютно същата услуга. Има значение какво включва менюто, за каква възраст е предназначено и дали към него има допълнителни такси.

В Плевен - 3,50 евро на ден

В ОУ „Васил Левски“ в Плевен столовото хранене през тази учебна година струва 3,50 евро на ден, или 17,50 евро за седмица.

Това поставя цената приблизително в средата на диапазона, който се вижда и при останалите проверени училища.

В Сливен - 2,60 евро

По-ниска цена е обявена за част от ученическото хранене в Сливен. Фирма „Василев“ предлага храноден за 2,60 евро за учебната 2026/2027 г.

Това е сред най-ниските цени в разгледаните примери.

Във Варна обядът минава 4 евро

Сред по-високите цени е тази във Варна, където ученическият обяд при част от общинското столово хранене достига около 4,20 евро дневно.

Менюто включва супа, основно ястие, десерт и хляб. Според общинското предприятие в цената са включени продуктите, приготвянето и доставката на храната.

Така само между разгледаните примери разликата между най-ниската и най-високата цена е 1,60 евро за един учебен ден.

Колко се събира за месец

Именно когато дневната цена се превърне в месечен разход, разликите се виждат най-ясно.

При около 20 учебни дни храненето може да струва приблизително между 52 и 84 евро месечно за едно дете, според цените в разгледаните училища и градове.

При две деца сумата вече може да надхвърли 160 евро месечно, ако и двете се хранят ежедневно в училищния стол. Това превръща ученическия обяд в съвсем реално перо от семейния бюджет, особено когато към него се добавят транспорт, джобни пари, извънкласни занимания и останалите текущи разходи през учебната година.

Разликите между училищата показват и защо няма една цена, която може да бъде посочена като „цената на ученическия обяд“ за цялата страна - организацията, доставчикът и самото меню са различни почти навсякъде.