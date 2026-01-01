В събота ще бъде слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток.

Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в отделни котловини между 7° и 10°, максималните между 27° и 32°, по-ниски по крайбрежието на морето 24°-26°. В София минималната температура ще бъде около 11°, максимална – около 28°.

НИМХ: Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от североизток, по най-високите части на планините от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.