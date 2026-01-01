Стотици хиляди иранци участваха в организирана от властите демонстрация на решимост след месеци на война, като заявиха готовност да грабнат оръжие, предаде Асошиейтед прес.

Това беше най-мащабната подобна проява, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран през февруари, отбелязва АП.



Иранските власти се стремят да мобилизират населението и да подчертаят националното единство на фона на влошаващото се икономическо положение заради американската морска блокада на иранските пристанища и новите санкции на Вашингтон, целящи да засилят икономическия натиск върху Техеран.



Оценките за броя на доброволците, заявили желание да преминат ограничено военно обучение и да участват в отбраната на страната, се различават. Кампанията е наречена „Джанфадай е Иран“, което означава „онези, които жертват живота си за Иран“. Облечени в бойни униформи и носещи знамена, участниците преминаха по улиците в центъра на Техеран под възгласите на събралите се хора.

От дни държавните медии призовават иранците да се включат в кампанията и съобщават, че скоро ще започнеДоброволците трябва да се превърнат в допълнителна сила към влиятелния Корпус на гвардейците на Ислямската революция и неговото доброволческо формирование „Басидж“.Командващият силите на Революционната гвардия в Техеран генерал Хасан Хасанзаде заяви пред държавната телевизия, че за участие са се регистрирали над 600 000 души, а се очаква повече от един милион да преминат обучението. Днес сутринта телевизията съобщи, че по улиците са излезли над 300 000 души.Новият ръководител на „Басидж“ Хосейн Таеб заяви в реч в началото на шествието, че доброволците ще бъдат готови за „пълномащабна отбрана“ и че скоро подобни прояви ще се състоят и в други градове.Новоподготвените доброволци ще се превърнат в „кошмар“ за враговете на Иран, добави Таеб. Президентът Масуд Пезешкиан, висши военни и други представители на ръководството наблюдаваха шествието.Някои от участницитеа други скандираха „Смърт на Америка“ и „Смърт на Израел“.„Тук съм, за да кажа на Тръмп, че ние, иранците, не се страхуваме от заплахите му срещу родината ни“, каза 24-годишната Марзие Афаги, която присъстваше на демонстрацията със съпруга си и малкото им дете. „Никой в историята не е успял да нахлуе в Иран и да остане тук.“Демонстрацията даде възможност на Иран да покаже и част от военното си оборудване. Бяха изложени зенитни установки, а жени от Революционната гвардия с черни забрадки бяха разположени край монтирани върху автомобили картечници.Революционната гвардия показа и дронове, използвани широко срещу кораби в Ормузкия проток, над който Иран установи контрол след началото на войната. Това сериозно затрудни доставките на петрол и природен газ от страните от Персийския залив за останалата част от света.Събитията днес също подсказаха, че твърдолинейни представители на иранското ръководство като Таеб ще бъдат по-подготвени да потушават евентуални бъдещи протести срещу теократичното управление.През януари, малко преди началото на войната,Те започнаха заради тежкото икономическо положение, а впоследствие прераснаха в протести срещу по-широк кръг проблеми. Според активисти при потушаването им са били убити над 7000 души, а десетки хиляди са били задържани.През май представители на властите заявиха, че повече от 30 милиона души в Иран, чието население е около 90 милиона, са заявили чрез онлайн формуляр или на обществени прояви готовност да пожертват живота си за теократичното управление. Асошиейтед прес не е успяла да потвърди независимо тези данни.