Скрининговите изследвания на онкологични заболявания ще бъдат проведени, като Министерството на здравеопазването (МЗ) вече организира необходимата логистика за тяхното изпълнение, увери министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол. Тя отговори на въпрос от Александър Симидчиев ("Демократична България") относно причината за нулевото изпълнение на дейностите по скрининг на онкологични заболявания през първото полугодие на 2026 г.

Отчетеното нулево изпълнение към 30.06.2026 г. по показател провеждане на скринингови изследвания на онкологични заболявания е междинен резултат. То не означава, че дейностите са прекратени, посочи Ивкова.

Тя отбеляза, че в края на 2025 г. е проведена обществена поръчка, по която в началото на 2026 г. са доставени 22 068 комплекта медицински изделия за инвитро диагностика за рак на маточната шийка и 51 020 комплекта медицински изделия за инвитро диагностика за рак на дебелото черво. Поръчката е сключена преди настоящото ръководство на Министерството на здравеопазването и беше предмет на проверки заради сериозни съмнения относно нейната икономическа целесъобразност и ценовите параметри, посочи тя. Наред с това не е била осигурена необходимата първоначална логистична организация и лабораторен алгоритъм, а закупените тестове се обработват със специализирана апаратура, с каквато не разполага всяка лаборатория, обясни министърът. По думите ѝ тези обстоятелства са създали трудност пред навременното започване на скрининга, но не могат да бъдат основание вече закупените тестове да останат неизползвани.

Министерството извърши необходимия преглед на лабораторните възможности в страната, установи къде е налична нужната апаратура и организира логистика за двата вида скринингови изследвания, заяви здравният министър. Работещият вариант е намерен и скринингът ще се проведе, добави тя. Предстои да бъде обявена информация за местата, от които гражданите ще могат да получат тестове, както и за лабораториите, в които ще се обработват пробите, информира Ивкова.

Тя посочи, че по-голямата част от тестовете са със срок на годност до 2029 г., а срокът на годност на част от реактивите е до април 2027 г., но със сигурност не била вярна първоначално представената информация, че срокът на годност на реактивите изтича през август тази година. Наличието на тези тестове позволява програмите да бъдат изпълнени организирано и с необходими обхват, добави Ивкова.

Здравният министър посочи, че е изготвено и разпределението на 21 мобилни медицински кабинета, предназначени за профилактични прегледи и изследвания на хора със затруднен достъп до медицинска помощ. Кабинетите са насочени към областите, в които е заявена необходимост от съответния вид профилактична дейност, добави тя.